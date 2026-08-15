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Domaća kafa, ratluk i rakija. Tako strani turista započinje dan u Srbiji – da se makar na jedan dan, kaže, oseti kao lokalac. Gde žive Novak Đoković, Nikola Jokić, zašto se dinar zove baš tako i kojom brzinom protiče Dunav - najčešća su pitanja za turističke vodiče.

Nenad Blagojević, turistički vodič, ističe da Srbija nema izlaz na more, ali da ima lepa jezera, nacionalne parkove i manastire.

- Mislim da turista koji putuje kod nas ne želi egzotično iskustvo, on želi da vidi ono što je autentično, jednu zemlju na raskrsnici između istoka i zapada i ono što vide u filmovima - navodi Blagojević.

A možda baš zato što toga nema u filmovima, a prati nas dobar glas da smo dobri domaćini, interesovanje je veće.

Blagojević dodaje da turista dolazi sa dosta predrasuda, jer gleda televizije u svojoj zemlji i pamti one nemile situacije koje smo imali pre tridesetak godina i ratove.

- Dolazi sa jednom slikom. Ali kada dođe ovde, on promeni mišljenje - objašnjava Blagojević.

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Najviše je poseta Beogradu i Novom Sadu, prvenstveno zbog posla. Upućeni kažu da tokom posete otkriju da Srbija ima da ponudi mnogo više, zato je važno, napominju vodiči, da se obogate turistički sadržaji, kako bi stranci poželeli da ostanu i duže od produženog vikenda, pa i da se ponovo vrate.

Foto: BETAPHOTO DRAGAN GOJIC

Ljubiša Nešovanović, predstavnik turističke agencije, kaže da je ono što je najtraženije od stranih turista potez Zapadne Srbije, Tara, Užice i dalje do Crne Gore.

- Zato što strani turisti biraju da obiđu više gradova, a ne da ostanu na jednom mestu - navodi Nešovanović.

Država je pre tri godine subvencionisala seoska turistička domaćinstva sa bespovratnim sredstvima od 2,9 miliona dinara po domaćinstvu, jer je najveći potencijal u odmoru na selu. Pre te uredbe bilo je oko 700 kategorisanih domaćinstava, danas ih je gotovo 1.000.

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Višnja Rakić, pomoćnik ministra turizma, navodi da jedinice lokalne samouprave, odnosno turističke organizacije jedinice lokalne samouprave, treba da se bave promovisanjem onog što imaju.

- Da nam daju ideje, mi ih imamo, ali ako kažemo da postoje na jednom mikro nivou, da tako kažem, onda su oni ti koji će razvijati turizam na tom svom lokalitetu - ističe Rakić.

U prvih šest meseci 2026. godine registrovano je oko 3,2 miliona noćenja stranih turista, gotovo sedam odsto više nego u istom periodu prošle godine. Trend povećanja očekuje se i 2027. godine, kada se u Srbiji održava Ekspo.