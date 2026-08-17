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U Agios Nikolaosu na Sitoniji, Halkidiki, dogodio se ozbiljan incident nasilja kada su dvojica muškaraca, navodno iz Srbije, brutalno pretukla vozača kamiona za odvoz smeća.

Incident je počeo zbog naizgled bezazlene primedbe u vezi sa ponašanjem u saobraćaju. Prema informacijama koje prenosi Alfa, tri vozila kretala su se iz suprotnog smera, a radnik komunalne službe pokazao im je da se pomere kako bi se izbegao sudar.

Njihova reakcija bila je trenutna i nasilna. Dvojica vozača izašla su iz vozila, prišla kamionu za odvoz smeća i počela da zadaju radniku snažne udarce pesnicama u lice i telo.

"Popeli su se na kamion, ušli unutra. Drugi, ovaj drugi, bio je na stepenicama kamiona i obojica su me udarali. Udarci su neprestano stizali u glavu, rebra", rekao je vozač kamiona za odvoz smeća, prenosi portal news247.gr.

Opisujući dramatične trenutke koje je doživeo, žrtva je objasnila kako je sve počelo tokom saobraćajne gužve u tom području.

"Postoji deonica puta duga oko 500 metara i tamo je bila gužva. Dok smo stajali, primetio sam automobil sa srpskim registarskim tablicama kako dolazi iz suprotnog smera i počinje velikom brzinom da obilazi više automobila. Izvukao sam ruku i telo kroz prozor i pokazao mu da prođe iza mene, jer je automobil dolazio iz suprotnog smera", opisao je vozač za Alfu.

Uprkos saobraćajnoj gužvi, tri vozila bila su zaustavljena tako da su blokirala saobraćaj u oba smera.

"Sva trojica su izašla iz automobila. On je besno vikao, nisam razumeo šta govori. U jednom trenutku je iznenada otvorio vrata kamiona, ušao i počeo da me udara u glavu", rekao je vozač kamiona za odvoz smeća.

Neposredno nakon napada, počinioci su ušli u svoje automobile i pobegli.

Vozač je zadobio povredu iznad obrve, kao i ogrebotine i modrice na glavi, nosu, rebrima i rukama.