Društvo
JEZIVI DETALJI PREBIJANJA SRBINA! NOVI UDAR NA SRBE I SRPSTVO NA KOSOVU I METOHIJI! - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Nikola Miloradović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:
JEZIVI DETALJI PREBIJANJA SRBINA! NOVI UDAR NA SRBE I SRPSTVO NA KOSOVU I METOHIJI!
OPREZ: TRGOVINA ORGANIMA NA TURISTIČKIM DESTINACIJAMA
SNAJPERISTI SEJU SMRT U NARKO-KLANOVIMA
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Nikolu Miloradovića danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.