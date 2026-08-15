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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Nikola Miloradović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:

  • JEZIVI DETALJI PREBIJANJA SRBINA! NOVI UDAR NA SRBE I SRPSTVO NA KOSOVU I  METOHIJI!

  • OPREZ: TRGOVINA ORGANIMA NA TURISTIČKIM DESTINACIJAMA

  • SNAJPERISTI SEJU SMRT U NARKO-KLANOVIMA


Gledajte “Puls Srbije vikend” i Nikolu Miloradovića danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 