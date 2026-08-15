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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski dobila je posle polaganja venca na Mišaru poklon od jednog domaćina.

Stevan je prišao ministarki i rekao da bi za nju spremili i tonu ako je potrebno, na šta je ona poželela da svaka godina bude rodna kao što je bila ova.