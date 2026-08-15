Društvo
"Ima nešto posebno u tim našim domaćinskim običajima..." Ministarki Stamenkovski prišao domaćin i uručio poseban poklon (VIDEO)
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski dobila je posle polaganja venca na Mišaru poklon od jednog domaćina.
Stevan je prišao ministarki i rekao da bi za nju spremili i tonu ako je potrebno, na šta je ona poželela da svaka godina bude rodna kao što je bila ova.
- Šljiva je nekako oduvek više od voća u Srbiji - deo našeg dvorišta, trpeze i tradicije. Jedan meštanin, posle polaganja venaca na Mišaru, prišao mi je i poklonio punu korpu domaćih šljiva. Ima nešto posebno u tim našim domaćinskim običajima i ljudima koji ono što imaju rado podele sa drugim. Videćemo kako će ispasti džem - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.
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