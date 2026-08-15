Srbija u plamenu, gori na 12 mesta! Dačić otkrio dramatične detalje sa terena: Najkritičnije u Deliblatskoj peščari, kod Bujanovca ne sme da se gasi zbog mina!
Ivica Dačić, potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova rekao je danas da je Sektor za vanredne situacije MUP Srbije od 5. avgusta do danas imao čak 1.700 intervencija, od čega su 1.436 bili požari i eksplozije na otvorenom prostoru!
Dačić je rekao da se taj broj menja iz dana u dan, ali da je od jutros aktuelno 12 požara, od kojih četiri predstavljaju žarišta i to su Deliblatska peščara, Kraljevo, Bujanovac i Leskovac, pri čemu je situacija u Deliblatskoj peščari najkritičnija.
- Ovo je, nažalost, u vreme klimatskih promena postala pojava koja obuhvata čitav svet. Od 12 aktuelnih požara dva su u Beogradu, a po jedan u Novom Sadu, Kragujevcu, Boru, Vranju, Kraljevu, Kruševcu, Leskovcu, Pančevu, Požarevcu, Čačku. U Čačku je pod kontrolom - rekao je Dačić za TV Prva.
Naglasio je da je najproblematičnija Deliblatska peščara, za koju je rekao da je evropska Sahara, koja je u poslednjih 100 godina pošumljena.
- Teren je izuzetno nepristupačan. Kada novinari odu tamo, oni se dive našim vatrogascima kako uopšte mogu da dođu do određenih područja. Tako da su požari tamo veoma česti, a 1996. i 2007. godine su bili veliki požari. Područje Deliblatske peščare ima 35.000 hektara - rekao je ministar.
On je naveo da je 2007. tamo izgorelo oko 3. 800 hektara, a da je sada zahvaćeno oko 2.500 hektara.
- Dobra stvar je da to nisu sve šume, već uglavnom nisko rastinje, trava. Oko 30 odsto te teritorije je pod šumama. Angažovano je zaista dosta ljudi u Deliblatskoj peščari, bilo da je reč o Sektoru za vanredne situacije Vojske Srbije, 'Vojvodinašumama', Dobrovoljnim vatrogasnim društvima, 'Srbijavodama', Rusko-srpskom humanitarnom centru, itd. Trenutno ima oko 300 pripadnika na tom području, 72 vozila, 37 radnih mašina, kvadovi, bazen... Dovezli i jedan vatrogasni brod - naglasio je Dačić i dodao da su angažovana i tri helikoptera.
Naveo je i da je vatrogasni brod sa rezervoarima vode u Kajtasovu.
- Imamo i problem niskog vodostaja na Dunavu, koji se baš odražava i na kanal Dunav-Tisa-Dunav, odakle smo uzimali vodu da bismo gasili požare. I da bismo poboljšali tu situaciju, poslali smo ovaj brod - objasnio je Dačić.
Kako je rekao, veoma je nepristupačan teren kod Deliblatske peščare zbog peskovitog tla i tamo su morali da probiju 67 km proseka kako bi ogradili požar da se ne širi na druge delove peščare.
Istakao je da su sva sela i naselja u Deliblatskoj peščari bezbedna i da meštani, zajedno sa vatrogascima, učestvuju praktično u svim aktivnostima koje se sprovode na gašenju požara.
Kao drugo veliko žarište Dačić je naveo planinu Stolovi kod Kraljeva.
- Požar je zahvatio oko 200 hektara, teren je izuzetno nepristupačan. Teren je nepristupačan zato što nema pristupnih puteva, kamenit je, opasan za kretanje, tu su litice. I vi praktično ne možete da priđete. Tamo se požar kreće prizemno, znači nema ugroženih objekata, domaćinstava i infrastrukture. Angažovan je jedan naš i jedan vojni helikopter, kao i 71 pripadnik Sektora - rekao je Dačić.
Treći kritični požar je u mestu Breznica, pored Bujanovca, gde je, kako je naveo, zahvaćena površina veća od 200 hektara.
- Požar je pod nekom vrstom kontrole. Na jednom delu je linija požara od 200 metara, koja se ne gasi zbog opasnosti od mina. Reč je o području koje se nalazi u kopnenoj zoni bezbednosti i gde postoje zaostala sredstva iz sukoba na tom području, i jedan deo tih sredstava se uklanja. Međutim, ovaj deo nije očišćen, i tu praktično vatrogasci ne mogu ni da intervenišu - istakao je ministar.
Dodao je da je čak opasno i za helikopter da baca vodu, zato što ne znaju da li mogu da aktiviraju neku eksplozivnu napravu, ali je naglasio da taj požar ne ugrožava ni objekte ni stanovništvo.
Četvrti veliki požar jeste kod Bojnika, u blizini Leskovca, u mestu Gornji Brestovac.
- Taj požar je lokalizovan, ali i on je bio veoma zahtevan. Sto hektara, nisko rastinje, uglavnom trava - naveo je Dačić.
Na pitanje da li postoji sumnja da je neki od požara podmetnut, ministar je odgovorio da postoji sumnja da se tako nešto desilo, ali da nema informacija o svemu tome.
Dodao je i da problem postoji u kvalifikaciji dela koja se odnose na podmetanje požara, jer tužilaštvo često to okarakteriše kao nemar.
- MUP nekoga prijavi, ali onda dođete kod tužioca, on kaže da nema tu krivičnog dela, nego je to nemar. Nemarno ponašanje, a sad nemarno ponašanje izazove ovakav požar i onda se vi bavite danima time. Naročito za taj deo kod Deliblatske peščare, gde je požar izbio praktično u centru, postojale su sumnje da li je to neko podmetnuo ili ne. Nemamo informacija o svemu tome, sve se to ispituje, a i dole smo na svakoj lokaciji, gde god dođete, uvek neko kaže da imaju osećaj da je neko podmetnuo požare - objasnio je on.
Dodao je da 3.600 vatrogasaca ima oko 39.000 intervencija tokom godine, kao i da je tokom intervencija protekle godine spaseno 1.400 života.
Najavio je da će u Sektor za vanredne situacije ove godine biti primljeno još 435 vatrogasaca i podsetio da je urađeno dosta stvari na poboljšanju opreme u Sektoru za vanredne situacije.
- Veoma je promenjena ta struktura, osavremenjen je Sektor za vanredne situacije, oprema je poboljšana, biće još kamiona, ali biće i helikoptera - naveo je Dačić i dodao da je vatrogascima trenutno najveći neprijatelj vetar koji menja smer.
- I kad padne kiša, ako ta kiša nije dovoljnog intenziteta, ona samo donese promenu pravca vetra i tako dalje, i onda vatrogascima pravi probleme - zaključio je Dačić.