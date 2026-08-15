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Ivica Dačić, potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova rekao je danas da je Sektor za vanredne situacije MUP Srbije od 5. avgusta do danas imao čak 1.700 intervencija, od čega su 1.436 bili požari i eksplozije na otvorenom prostoru!

Dačić je rekao da se taj broj menja iz dana u dan, ali da je od jutros aktuelno 12 požara, od kojih četiri predstavljaju žarišta i to su Deliblatska peščara, Kraljevo, Bujanovac i Leskovac, pri čemu je situacija u Deliblatskoj peščari najkritičnija.

Foto: RTS Printscreen

- Ovo je, nažalost, u vreme klimatskih promena postala pojava koja obuhvata čitav svet. Od 12 aktuelnih požara dva su u Beogradu, a po jedan u Novom Sadu, Kragujevcu, Boru, Vranju, Kraljevu, Kruševcu, Leskovcu, Pančevu, Požarevcu, Čačku. U Čačku je pod kontrolom - rekao je Dačić za TV Prva.

Naglasio je da je najproblematičnija Deliblatska peščara, za koju je rekao da je evropska Sahara, koja je u poslednjih 100 godina pošumljena.

- Teren je izuzetno nepristupačan. Kada novinari odu tamo, oni se dive našim vatrogascima kako uopšte mogu da dođu do određenih područja. Tako da su požari tamo veoma česti, a 1996. i 2007. godine su bili veliki požari. Područje Deliblatske peščare ima 35.000 hektara - rekao je ministar.

On je naveo da je 2007. tamo izgorelo oko 3. 800 hektara, a da je sada zahvaćeno oko 2.500 hektara.

Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia

- Dobra stvar je da to nisu sve šume, već uglavnom nisko rastinje, trava. Oko 30 odsto te teritorije je pod šumama. Angažovano je zaista dosta ljudi u Deliblatskoj peščari, bilo da je reč o Sektoru za vanredne situacije Vojske Srbije, 'Vojvodinašumama', Dobrovoljnim vatrogasnim društvima, 'Srbijavodama', Rusko-srpskom humanitarnom centru, itd. Trenutno ima oko 300 pripadnika na tom području, 72 vozila, 37 radnih mašina, kvadovi, bazen... Dovezli i jedan vatrogasni brod - naglasio je Dačić i dodao da su angažovana i tri helikoptera.

Naveo je i da je vatrogasni brod sa rezervoarima vode u Kajtasovu.

- Imamo i problem niskog vodostaja na Dunavu, koji se baš odražava i na kanal Dunav-Tisa-Dunav, odakle smo uzimali vodu da bismo gasili požare. I da bismo poboljšali tu situaciju, poslali smo ovaj brod - objasnio je Dačić.

Foto: MUP RS

Kako je rekao, veoma je nepristupačan teren kod Deliblatske peščare zbog peskovitog tla i tamo su morali da probiju 67 km proseka kako bi ogradili požar da se ne širi na druge delove peščare.

Istakao je da su sva sela i naselja u Deliblatskoj peščari bezbedna i da meštani, zajedno sa vatrogascima, učestvuju praktično u svim aktivnostima koje se sprovode na gašenju požara.

Kao drugo veliko žarište Dačić je naveo planinu Stolovi kod Kraljeva.

Foto: RTS Printscreen

- Požar je zahvatio oko 200 hektara, teren je izuzetno nepristupačan. Teren je nepristupačan zato što nema pristupnih puteva, kamenit je, opasan za kretanje, tu su litice. I vi praktično ne možete da priđete. Tamo se požar kreće prizemno, znači nema ugroženih objekata, domaćinstava i infrastrukture. Angažovan je jedan naš i jedan vojni helikopter, kao i 71 pripadnik Sektora - rekao je Dačić.

Treći kritični požar je u mestu Breznica, pored Bujanovca, gde je, kako je naveo, zahvaćena površina veća od 200 hektara.

- Požar je pod nekom vrstom kontrole. Na jednom delu je linija požara od 200 metara, koja se ne gasi zbog opasnosti od mina. Reč je o području koje se nalazi u kopnenoj zoni bezbednosti i gde postoje zaostala sredstva iz sukoba na tom području, i jedan deo tih sredstava se uklanja. Međutim, ovaj deo nije očišćen, i tu praktično vatrogasci ne mogu ni da intervenišu - istakao je ministar.

Dodao je da je čak opasno i za helikopter da baca vodu, zato što ne znaju da li mogu da aktiviraju neku eksplozivnu napravu, ali je naglasio da taj požar ne ugrožava ni objekte ni stanovništvo.

Foto: MUP RS

Četvrti veliki požar jeste kod Bojnika, u blizini Leskovca, u mestu Gornji Brestovac.

- Taj požar je lokalizovan, ali i on je bio veoma zahtevan. Sto hektara, nisko rastinje, uglavnom trava - naveo je Dačić.

Na pitanje da li postoji sumnja da je neki od požara podmetnut, ministar je odgovorio da postoji sumnja da se tako nešto desilo, ali da nema informacija o svemu tome.

Dodao je i da problem postoji u kvalifikaciji dela koja se odnose na podmetanje požara, jer tužilaštvo često to okarakteriše kao nemar.

- MUP nekoga prijavi, ali onda dođete kod tužioca, on kaže da nema tu krivičnog dela, nego je to nemar. Nemarno ponašanje, a sad nemarno ponašanje izazove ovakav požar i onda se vi bavite danima time. Naročito za taj deo kod Deliblatske peščare, gde je požar izbio praktično u centru, postojale su sumnje da li je to neko podmetnuo ili ne. Nemamo informacija o svemu tome, sve se to ispituje, a i dole smo na svakoj lokaciji, gde god dođete, uvek neko kaže da imaju osećaj da je neko podmetnuo požare - objasnio je on.

Dodao je da 3.600 vatrogasaca ima oko 39.000 intervencija tokom godine, kao i da je tokom intervencija protekle godine spaseno 1.400 života.

Foto: MUP RS

Najavio je da će u Sektor za vanredne situacije ove godine biti primljeno još 435 vatrogasaca i podsetio da je urađeno dosta stvari na poboljšanju opreme u Sektoru za vanredne situacije.

- Veoma je promenjena ta struktura, osavremenjen je Sektor za vanredne situacije, oprema je poboljšana, biće još kamiona, ali biće i helikoptera - naveo je Dačić i dodao da je vatrogascima trenutno najveći neprijatelj vetar koji menja smer.