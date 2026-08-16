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Usled jako visokih temperatura, opasnost od požara na otvorenom prostoru je veća nego inače. Stoga je JKP "Šumadija" iz Kragujevaca apelovalo na građane da tokom letnjih meseci budu posebno oprezni prilikom paljenja sveća na grobljima, zbog visokih temperatura i izrazito suve vegetacije.

- Prethodnih dana na više grobalja izbijali su požari izazvani nepažljivim paljenjem i ostavljanjem sveća, zbog čega je bilo neophodno angažovanje vatrogasnih ekipa.Građanima se savetuje da sveće postavljaju isključivo na za to predviđena i bezbedna mesta, dalje od suve trave, cveća i drugog lako zapaljivog materijala. Posebno je važno da se pre napuštanja groblja proveri da li su sveće u potpunosti ugašene - saopšteno je iz JKP "Šumadija".

Nadležni upozoravaju da se tokom vrelih i sušnih dana vatra može veoma brzo proširiti i ugroziti okolni prostor.

- Odgovornim ponašanjem moguće je sprečiti izbijanje požara i sačuvati bezbednost grobalja i njihove okoline. Zato se zahvaljujemo svim građanima na razumevanju i odgovornom ponašanju - poručili su iz JKP "Šumadija".