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Sudbina ponekad ume da okrene život naglavačke, preko noći - da od beznađa napravi šok, a od tišine i zaborava vest o kojoj odjednom svi govore. Baš onda kada se čini da je sve izgubljeno, dovoljan je jedan trenutak da se sve promeni - jedan poziv, jedno pismo, jedna koverta.

Jednu takvu, gotovo filmsku priču o sudbinskom preokretu nedavno je podelio na svom Iks profilu Beograđanin Dušan, navodno, opisujući sudbinu jednog 63-godišnjeg beskućnika sa Novog Beograda.

Beskućnici na Zelenom vencu Foto: Marko Karović

Kako je naveo, čoveku bez krova nad glavom i bez ikakvih prihoda nedavno je uručena koverta iz Nemačke, poslata od advokata. U njoj ga je, prema objavi, sačekala vest da je nasledio čak 500.000 evra, nakon smrti supruge sa kojom godinama nije bio u kontaktu.

"Priča iz blokova.

Danas čoveka bez stana i prihoda pronalaze posle godinu dana i uručuju mu kovertu iz Nemačke, od advokata. Pre dve godine mu je umrla žena i nasledio je 500.000 evra, neke nekretnine... Kaže mi drugar da se plaši da ga noćas adrenalin ne ubije", napisao je Dušan, pa dodao:

"Bio je dugo u zatvoru u Nemačkoj, više puta... Onda je proteran iz Nemačke sa zabranom povratka na 10 godina. Sitan, vrlo mali čovek... vrlo, vrlo sitan. Ima 63 godine i bolestan je. Pravi beskućnik, znaju ga sa novobeogradske pijace."

"To što život napravi nema u knjigama"

Kako je naveo, već nekoliko godina pre poslednjeg hapšenja nije imao kontakt sa suprugom, ali se nikada nisu razveli. Ističe i da nije bio nasilnik, već da se bavio sitnim krađama i provalama, te da je posle mnogo godina provedenih po zatvorima na kraju proteran iz Nemačke.

"Ali neverovatno. To što život napravi nema u knjigama", zaključio je.

"Život piše romane"

Objava je za kratko vreme postala viralna, a brojni korisnici priznali su da su u neverici da je ovakav obrt zaista moguć.

"Nemoguće, filmska priča", "Divno", "Život piše romane", "Auh, šta ti je sudbina i Nemačka", nizali su se komentari ispod objave.

beskućnik Foto: Steve Hawkins Photography / Alamy / Profimedia

"Nasledio je stan, penziju, novac"

Da, kako tvrde, postoje i slični slučajevi, navela je i jedna Srpkinja koja je podelila iskustvo iz svoje porodice.

"Moj rođak je imao silne dugove, otišao je u Nemačku i oženio se našom babom koja je imala državljanstvo. Inače se udavala i razvodila pet-šest puta, razvila je, praktično, biznis za papire. Jednom kada je došao kući u Srbiju, stigao mu je telegram da mu je žena poginula. Nasledio je stan, penziju, novac... Doduše, dovezao ju je u Srbiju i sahranio na lokalnom groblju, ali malo li je", napisala je ona.