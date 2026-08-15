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Na Velikoj plaži u Ulcinju pre dva dana došlo je do prave akcije spasavanjačiji su glavni junaci dvoje Čačana, tačnije momak i devojka po imenu Lena i Pavle, a koji su udruženim snagama uspeli da spasu majku i njenog sina od davljenja.

Kako su otkrili, tog dana, 12. avgusta, plivali su u moru iza bova, a voda u Ulcinju je bila veoma nemirna i pod jakim strujama.

Kako kažu, u tom delu je bila okačena crvena zastavica, što znači da je kupanje zabranjeno i da su jake struje.

Ali, Čačanin je imao završenu obuku za spasioca.

- Na mestu na kojem smo se nalazili iz plićaka se veoma naglo prelazi u dubinu, zbog čega neko ko ne poznaje teren lako može da pomisli da je veći deo vode plitak - pričaju.

Majke i dete dozivali u pomoć

Dok smo se vraćali od bova, čuli smo majku i dete kako viču "deep, deep" i "help" (što u prevodu sa engleskog znači "duboko" i "upomoć").

"U prvi mah nismo bili sigurni šta se dešava, ali kada smo shvatili da zaista ne mogu da se održe na vodi i počeli da se dave, odmah smo doplivali do njih i pomogli im da izađu na obalu", priča Čačanka.

Bez razmišljanja krenuli ka njima

Foto: Privatna arhiva

"Moj momak Pavle, koji je završio obuku za spasioca, prišao je majci, dok sam ja doplivala do njenog sina. Oboje smo ih uhvatili i uspeli da ih dopratimo do obale. Majka i dečak su nakon toga bili vidno potreseni i u šoku još nekoliko sati. Na sreću, sve se završilo dobro i uspeli smo da ih bezbedno izvedemo iz mora", priča ona.

Navode da su majka i dete bili iz Engleske, i da su veoma srećni što su se našli na pravom mestu i u pravom trenutku i spasili ih.

Foto: Privatna arhiva

Majke i dete bili neplivači

"Svi smo bili u šoku, i oni i mi, jer se sve dogodilo jako brzo. Nakon toga smo porazgovarali sa njima. Prišao nam je i njen muž, koji je za to vreme bio na ležaljci i tek naknadno shvatio šta se zapravo dogodilo. Mnogo nam se zahvalio. Kasnije smo saznali da su majka i dete neplivači i da su zapravo šetali kroz vodu misleći da je plićak, sve dok nisu naglo prešli u dubok deo", otkriva na kraju.