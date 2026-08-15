Heroji iz Čačka spasili majku i sina od sigurne smrti! Struja ih povukla u dubinu u Ulcinju, a muž na ležaljci nije ni shvatio šta se dešava!
Na Velikoj plaži u Ulcinju pre dva dana došlo je do prave akcije spasavanjačiji su glavni junaci dvoje Čačana, tačnije momak i devojka po imenu Lena i Pavle, a koji su udruženim snagama uspeli da spasu majku i njenog sina od davljenja.
Kako su otkrili, tog dana, 12. avgusta, plivali su u moru iza bova, a voda u Ulcinju je bila veoma nemirna i pod jakim strujama.
Kako kažu, u tom delu je bila okačena crvena zastavica, što znači da je kupanje zabranjeno i da su jake struje.
Ali, Čačanin je imao završenu obuku za spasioca.
- Na mestu na kojem smo se nalazili iz plićaka se veoma naglo prelazi u dubinu, zbog čega neko ko ne poznaje teren lako može da pomisli da je veći deo vode plitak - pričaju.
Majke i dete dozivali u pomoć
Dok smo se vraćali od bova, čuli smo majku i dete kako viču "deep, deep" i "help" (što u prevodu sa engleskog znači "duboko" i "upomoć").
"U prvi mah nismo bili sigurni šta se dešava, ali kada smo shvatili da zaista ne mogu da se održe na vodi i počeli da se dave, odmah smo doplivali do njih i pomogli im da izađu na obalu", priča Čačanka.
Bez razmišljanja krenuli ka njima
"Moj momak Pavle, koji je završio obuku za spasioca, prišao je majci, dok sam ja doplivala do njenog sina. Oboje smo ih uhvatili i uspeli da ih dopratimo do obale. Majka i dečak su nakon toga bili vidno potreseni i u šoku još nekoliko sati. Na sreću, sve se završilo dobro i uspeli smo da ih bezbedno izvedemo iz mora", priča ona.
Navode da su majka i dete bili iz Engleske, i da su veoma srećni što su se našli na pravom mestu i u pravom trenutku i spasili ih.
Majke i dete bili neplivači
"Svi smo bili u šoku, i oni i mi, jer se sve dogodilo jako brzo. Nakon toga smo porazgovarali sa njima. Prišao nam je i njen muž, koji je za to vreme bio na ležaljci i tek naknadno shvatio šta se zapravo dogodilo. Mnogo nam se zahvalio. Kasnije smo saznali da su majka i dete neplivači i da su zapravo šetali kroz vodu misleći da je plićak, sve dok nisu naglo prešli u dubok deo", otkriva na kraju.
(Kurir.rs/Blic)