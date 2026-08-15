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Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačićobišao je danas vatrogasno-spasilački brod sa posadom koji je postavljen u kanalu Dunav-Tisa-Dunav, sa ciljem obezbeđenja vode za gašenje požara u Deliblatskoj peščari.

Tom prilikom ministar je rekao da vatrogasci nisu napustili Dubovac, i da su danonoćno na terenu. Otkrio je i da je jednom vatrogascu iz Kraljeva, izbio požar u porodičnoj kući dok je on gasio požar na planini Stolovi i spasavao tuđu imovinu.

Foto: instagram Ivica Dacic

Vatrogasni brod se prvi put koristi u ovu svrhu

Ministar Dačić je za vatrogasni brod rekao da je raritet koji je dosta upotrebljavan za vreme bombardovanja ali da u novijoj istoriji nije.

Foto: instagram Ivica Dacic

- Ovo je prvi put u gašenju šumskih požara. Nalazimo se na kanalu Dunav-Tisa-Dunav. Mi se nalazimo i u drugom istorijskom fenomenu, najnižem nivou Dunava u poslednjih 150 godina, a potrebna nam je voda za gašenje požara. Kada je uzimaju helikopteri i naša vozila mi praznimo kapacitet lokalnog vodovoda. Da bismo izbegli da ljudi ostanu bez vode, mi smo dovezli brod. On može da puni 24 vatrogasnih vozila u isto vreme, a uzima vodu iz kanala. Prvi put se koristi u ovoj situaciji. Moraju ljudi da se dovijaju - objasnio je ministar Ivica Dačić.

Foto: instagram Ivica Dacic

Jutros 12 požara sada 32 u Srbiji

Istakao je da su odbranjene za sada sve kuće, i da nije nije bilo ljudskih žrtava.

- Dinamika požara je takva da je, jutros kada sam u 10 sati bio na televiziji, bilo 12 požara u Srbiji sada ih ima 32. Takva je situacija. Vetar duva, požari se brzo pojave i lokalizuju se. Imamo trenutno 4 požara najaktuelnija - jedan ovde u Deliblatskoj peščari, drugi na planini Stolovi kod Kraljeva, treći u okolini Bujanovca. U taj prostor vatrogasci ne mogu da uđu jer postoji sumnja da ima mina, to je čak opasno i da deluju helikopteri. Četvrti je kod Bojnika - naveo je ministar i dodao:

- Imamo situaciju da ono što je ugašeno da se ponovo upali. Plamen i vatra uvek nađu način da se ponovo upale.

Novi požari na mestima gde plamen nije viđen 3 do 4 dana

Foto: instagram Ivica Dacic

Aleksandar Radosavljević iz Sektora za vanredne situacije MUP, rekao je da je najbitnije da nema ugroženih objekata.

- Kao što je ministar rekao, ponovo nam se javljaju požari na mestima gde su ugašeni prethodnih dana i gde plamen nije viđen po 3 do 4 dana, što zbog jakog vetra, košave koja duva, što zbog podzemnih požara. Sve je suvo u pesku, trava, tinja ispod površine, prenese se na drugi deo koji je ostao, koji nije izgoreo, i ponovo dođe do požara. Ali, takve požare vrlo brzo stavljamo pod kontrolu, znači u roku od desetine minuta ti su požari pod kontrolom - rekao je Radosavljević.

Prema njegovim rečima, linija naseljenih mesta je u potpunosti obezbeđena ljudstvom i sa vozilima, i dezinformacije su da vatrogasci napuštaju selo Dubovac.

Požar u kući vatrogasac dok je gasio Stolove

Istakavši da se ljudi nadljudski bore sa vatrom, ministar Dačić je rekao i da jednom vatrogascu gorela porodična kuća dok je on gasio požar na Stolovima.

Foto: instagram Ivica Dacic

- Našem vatrogascu iz Kraljeva, koji je gasio požar na planini Stolovi, izbio je požar u porodičnoj kući u Kraljevu dok je on spasavao tuđe kuće i imovinu. Ti ljudi ne zaslužuju da ih neko vređa, omalovažava - naglasio je Dačić.

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić potvrdio je da je lokalizovan požar kod Gornjeg Milanovca, koji je jutros izbio a koji je bio izazovan, i to najviše zahvaljujući vatrogasno-dobrovoljačkom društvu Pranjani koji je prvi izašao na teren i uložio napor.

Foto: instagram Ivica Dacic

Deliblatska peščara, koja obuhvata 35.000 hektara, izuzetno je rizična teritorija i u poslednjih nekoliko decenija više puta bila je izložena ekstremno velikim požarima od kojih je najveći bio 2007. godine kada je izgorelo 3.800 hektara.