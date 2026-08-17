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Srbija se i dalje bori sa visokim temperaturama i sušom, ali je meteorolog Nedeljko Todorović za Kurir televiziju najavio više kratkotrajnih osveženja do kraja avgusta. Ipak, padavina neće biti dovoljno za ozbiljniji oporavak vodostaja, dok bi temperature postepeno trebalo da počnu da jenjavaju.

Temperature obaraju rekorde, građani traže spas od vreline, a kada stiže zahlađenje, za emisiju "Puls Srbije vikend", otkrio je Nedeljko Todorović, meterolog.

- Letnja vrućina se, u principu, nastavlja, samo će biti prekidana na dan-dva kratkotrajnim osveženjima. To će biti dah svežine koji će oboriti temperaturu za tri do pet stepeni. Najtopliji dan u narednom periodu biće ponedeljak, 17. avgust, sa maksimalnom temperaturom oko 35 stepeni. Više nemamo one visoke temperature od 38, 39 stepeni i više. U noći između ponedeljka i utorka, odnosno 17. i 18. avgusta, stiže osveženje koje će, za razliku od prethodnih, usloviti nešto više kiše. Glavnina padavina očekuje se tokom noći i jutra - počeo je Todorović.

Foto: Kurir Televizija

Još jedno kratko osveženje

Meteorolog je najavio kratkotrajnu promenu vremena, ali i upozorio da ona neće doneti značajniji preokret kada je reč o suši i vodostajima.

- Biće kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine, uz pad temperature i pojačanje severozapadnog vetra. Međutim, to osveženje trajaće svega dan i po do dva, do 19. avgusta, odnosno Preobraženja, kada će ponovo biti suvo i uslediće manji porast temperature. U izgledu je da bude još nekoliko takvih osveženja, na primer oko 22. avgusta, mada tada gotovo da neće biti padavina, što znači da će se sušni period nastaviti. Padavine koje sam najavio za noć između ponedeljka i utorka biće relativno male i neće biti dovoljne da preokrenu situaciju. Dobro će doći zbog eventualne pomoći u gašenju požara, ali neće doprineti značajnijem porastu vodostaja, ni na manjim rekama, a pogotovo ne na Savi i Dunavu - nastavio je.

Najavio je još nekoliko osveženja do kraja avgusta, ali i opomenuo da će mesec završiti sa manjkom padavina, dok bi temperature postepeno trebalo da budu niže.

- Naredno osveženje moglo bi da stigne oko 25. i 26. avgusta i potrajalo bi možda tri do četiri dana. I tada ostaje pitanje količine padavina. Za sada nema naznaka ozbiljnijih padavina, što znači da će avgust završiti sa velikim manjkom padavina u odnosu na prosečne vrednosti. Tokom tih osveženja, u najsvežijim danima, temperature bi bile nekoliko stepeni ispod 30. U ponedeljak, 17. avgusta, a zatim oko 21. i 25. avgusta, mogu se očekivati pikovi temperature do oko 35 stepeni. U ostalim danima temperature će biti niže, tako da bi letnja vrućina najverovatnije polako počela da jenjava krajem ovog meseca - kaže meteorolog.

Da li će ta kiša obradovati bar malo poljoprivrednike i da li će voće i povrće da živne, s obzirom na prisutnu sušu, Todorović je otkrio:

- Koliko sam čuo iz medija, prema izveštajima poljoprivrednika stanje poljoprivrednih kultura je kritično, pre svega kada je reč o kukuruzu i soji, a kasnije i o žitaricama koje stižu za berbu. Ta kiša biće više lokalnog karaktera i ne bi trebalo da donese velike količine padavina. Može negde da osveži površinu zemlje i da malo pomogne da trava zaživi. Ozbiljna promena bi svakako pomogla, ali mislim da je kiša u ovom trenutku zakasnila. Verovatno će ove padavine samo malo osvežiti površinu tla i pomoći da trava ponovo zaživi, kao i da se, recimo, parkovi u Beogradu malo ozelene posle ove dvomesečne suše. Najznačajnije je to što se velike reke, kao što su Dunav i Sava, još neko vreme neće oporaviti, pošto manjak padavina traje već dve godine.

Foto: Shutterstock, Nicolae Dumitrache/AP

- Dakle, smanjenje vodostaja velikih reka nije posledica samo ovogodišnje suše ili manjka padavina tokom kasnog proleća, već i prošlogodišnje suše koja se prenela na ovu godinu. Izuzetak su bili novembar, januar, februar i mart, kada je bilo nešto više padavina, što je dobro došlo za prve poljoprivredne proizvode. Zbog toga je ponuda na pijacama ovog proleća i leta bila nešto bogatija i, normalno, cene su bile niže. Međutim, za oporavak velikih reka, kao što su Sava i Dunav, potreban je mnogo duži period. Mislim da bi do toga moglo da dođe tek u kasnu jesen, ukoliko bude dovoljno padavina u izvorišnim delovima tih velikih reka - naveo je.

"Preobraženje donosi osveženje, ali ne i kraj leta"

Kako je voditelj podsetio, prema narodnom verovanju, na Preobraženje, koje se obeležava 19. avgusta, priroda se preobražava, letnje vrućine počinju da popuštaju, noći postaju hladnije, a vode u rekama takođe hladnije, meteorolog je prokomentarisao:

- Pa, nije baš bukvalno tačno, ali to je otprilike neko grubo zapažanje i stvarno ima smisla. Evo, spomenuo sam osveženje 18. i 19. avgusta, kada će maksimalna temperatura biti ispod 30 stepeni, uz mogućnost kiše, pljuskova i grmljavine tokom noći. Ali to još nije ona sezonska promena vremena koja će uslediti, verovatno poslednjih dana avgusta. Tako da ne možemo baš bukvalno da shvatimo to narodno zapažanje, ali ono ima smisla jer tada počinje postepeno smanjenje temperature.

Meteorolog je podsetio da visoke temperature nisu isključene ni početkom septembra, iako u većini godina nakon Preobraženja letnja vrućina počinje da jenjava.

- Istorijski podaci pokazuju da je srednji datum poslednjeg javljanja maksimalne dnevne temperature od 30 stepeni negde oko sredine septembra. Znači, početkom septembra još mogu da se jave visoke temperature. Čak je pre nekih stotinak godina i početkom septembra zabeležena temperatura od 40 i više stepeni. Dakle, nije to nemoguće, ali u većini godina posle Preobraženja ipak počinje da popušta letnja vrućina.

Kako se voditelj nadovezao, prethodnih nedelja bilo je 40 stepeni. Da li nas još neki tropski talas očekuje i da li se situacija promenila od prošle subote, za Kurir televiziju, odgovorio je Todorović.

- Pa, već tada je bio nagoveštaj slabljenja letnjih vrućina. Najžešće je bilo tokom prvih sedam-osam dana. Ovo svako sledeće osveženje, uključujući i ono koje je bilo pre dva-tri dana, doprinelo je tome da se maksimalne temperature više ne vraćaju na one visoke vrednosti od 38 do 40 stepeni. Posle tog osveženja nisu se vraćale na te vrednosti, već su maksimumi bili 36-37, eventualno 38 stepeni. Posle sledećeg osveženja, odnosno 18. ili 19. avgusta, temperature bi ponovo porasle, ali na neke vrednosti do 35 stepeni. Znači, u svakom sledećem koraku, kako dođe nešto svežiji vazduh, dolazi i do postepenog slabljenja vrućine.

Foto: Wolfilser/Shutterstock, Jakov Milošević, Tolga Akmen/EPA

- To nije još pravo zahlađenje koje bi označilo sezonsku promenu vremena, kako se to kaže u narodnom verovanju. Ali u svakom slučaju, sa svakim sledećim osveženjem, uz vrlo malo kiše generalno, leto će polako jenjavati. U tom smislu, ne očekujem neke ekstremno visoke temperature od utorka, odnosno od 18. avgusta. Eventualno bi tokom dan-dva u pojedinim mestima maksimalna temperatura mogla da bude oko 35-36 stepeni. Visoke temperature mogu da prouzrokuju i požare na otvorenom - upozorio je on.

Foto: screenshot FB/Vatrogasci - 193

- Dovoljno je i nešto malo kiše, ali pošto je ona lokalnog karaktera, pitanje je da li će glavnina kiše ili pljusak zahvatiti baš onu opožarenu površinu, odnosno žarište požara. Verovatno će pomoći. Pre svega, mislim da bi to moglo da se vidi u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio veliku površinu, pa postoji velika šansa da kiša ipak u dobroj meri pomogne da se požar stiša, ako ga već ne ugasi u potpunosti. I pored toga, do tada će u Deliblatskoj peščari, pa i na drugim mestima, ali pogotovo u Južnom Banatu, zbog umerenog i jakog jugoistočnog vetra biti veoma rizična situacija i postoji opasnost da se požar dalje širi. Nadam se da će ipak ta kiša umiriti većinu požara u regionu, na području Srbije, pa čak i uz dalmatinsku obalu i u Crnoj Gori - za Kurir televiziju, zaključio je meteorolog Todorović.

04:30 SRBIJU ČEKA NOVO OSVEŽENJE, ALI SUŠA NE POPUŠTA! Meteorolog Todorović za Kurir TV otkrio kada stiže kiša i da li nas čeka JOŠ JEDAN tropski talas Izvor: Kurir televizija

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