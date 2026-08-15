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U svetu prepunom predrasuda i podela, imamo dokaz da ljubav dvoje ljudi može da prevaziđe sve prepreke.

Tu je inspirativna priču o Srpkinji Milani iz Novog Sada koja se udala za Bošnjaka Emina iz Austrije.

Njihova romansa počela je na svadbi u malom selu u Bosni, a danas zajedno grade život u Austriji, uprkos svim izazovima.

Foto: Shutterstock

Milanina kuma je odmah primetila nešto posebno između njih dvoje i predložila da izađu na kafu. Pozvala je njega da im se pridruži, na šta je on odmah pristao.Razgovarali su šest sati, dok nije pala noć i počela žurka pred svadbu. U tom trenutku, on je izvadio papirni ubrus, napravio prsten i pred svima je zaprosio.

Njegova porodica ju je prihvatila raširenih ruku.

"Moja majka je bila presrećna, dok je otac, zbog iskustava iz rata, u početku bio protiv. Čak mi ni na venčanje nije došao, ali šta je tu je. Posle su se strasti smirile", rekla je lepa Novosađanka.

Život u Austriji i prve prepreke

Danas žive zajedno u Austriji. Mnogi misle da im je lako jer su "preko", ali ona ističe da i tamo ima mnogo predrasuda, baš kao i na Balkanu.

"Bilo je i onih koji su mislili da sam se udala za papire, što je apsurdno jer sam živela sasvim solidno u Novom Sadu, gde otac ima transportnu firmu", kazala je Milana koja je imala sreće da upozna srodnu dušu i sa njim zasnuje porodicu.

Brza trudnoća i bajkovito venčanje

Ilustracija Foto: Police Scotland

Par se upoznao u avgustu 2022, a nakon tri nedelje ona je planski ostala trudna.

"Znali smo da smo jedno za drugo. Naša princeza Najla rođena je u maju sledeće godine. Venčali smo se iste godine i imali venčanje iz bajke. Danas živimo zajedno sa njegovom porodicom, delimo dvorište i osećamo se kao jedna velika porodica", kaže Milana.

Osude i podrška

Iako su se suočili sa osudama sa obe strane, njihova ljubav je ostala nepokolebljiva. Njegovi prijatelji su se pitali zašto bi bio sa Srpkinjom, dok su njeni prijatelji govorili da je "prodala veru za večeru".

"Ne kajemo se ni trenutka. Volimo se svim srcem i uživamo u životu, bez obzira na to što smo izgubili neke prijatelje. Mi smo jedno drugom najbolji prijatelji", kaže ona.