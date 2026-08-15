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Putnici iz autobusa srpske agencije „Go 2 Travelling“, koji je jutros oko 3 sata sleteo sa puta u Bugarskoj, krenuli su danas popodne put Srbije. Kako se saznaje, autobus niških registarskih oznaka stigao je na lice mesta oko 15 časova, preuzeo putnike i oni su nastavili putovanje ka Srbiji.

Podsetimo, nezgoda se dogodila na oko 150 kilometara od Sofije, dok se autobus vraćao iz Kušadasija za Srbiju. Prema nezvaničnim saznanjima, reč je o autobusu beogradskih registarskih oznaka, koji pripada firmi sa sedištem u ulici Strahinjića bana, a koji je na put krenuo sa nove BAS-ove stanice.

Foto: RINA

Prema izjavama svedoka sa lica mesta, vozač autobusa kretao se autoputem propisno, kada je došlo do opasne situacije.

– Video sam taj autobus koji se kretao svojom trakom najnormalnije i propisanom brzinom. Međutim, odjednom se pojavio bahati vozač koji ga je isekao. Vozač autobusa je uočio veliku opasnost i, kako bi izbegao direktan sudar sa automobilom, koji bi verovatno imao teške posledice, odmah skrenuo u jarak. Može se reći da je dobro procenio situaciju i na vreme spasio živote mladih putnika – rekao je očevidac nesreće.

U autobusu su se u trenutku udesa nalazili uglavnom mladi putnici koji su u tom trenutku spavali. Srećom, nema informacija o težim povredama, a nekolicina turista prošla je sa lakšim ugruvanjima.

Očekuje se saopštenje nadležnih organa o zvaničnim okolnostima ove nezgode.