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Auto-moto savez Srbije (AMSS) ukazuje da je danas vrhunac avgustovskog saobraćajnog talasa i još jedna velika smena turista na svim glavnim putnim pravcima u zemlji te da vozači treba da budu posebno oprezni.

Putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš i na ulazu i na izlazu iz zemlje čekaju po 20 minuta.

Na prelazu Kelebija takođe i na ulazu i na izlazu čekanje je po 20 minuta. Na prelazu Gradina vozila se na izlazu zadržavaju 20 minuta a na ulazu 30 minuta, na prelazu Preševo zadržavanje je 30 minuta na ulazu i 20 minuta na izlazu.

Na prelazu Gostun vozila se zadržavaju po 20 minuta i na ulazu i na izlazu, na prelazu Špiljani zadržavaju se 20 minuta a na prelazu Batrovci 30 minuta.