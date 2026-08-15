AMSS upozorava na vrhunac avgustovskog saobraćajnog talasa. Vozači, budite oprezni na glavnim putnim pravcima u Srbiji.
Društvo
HAOS NA PUTEVIMA I GRANIČNIM PRELAZIMA! AMSS: Danas je vrhunac letnjeg talasa, evo gde su najveće gužve i koliko se čeka
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Auto-moto savez Srbije (AMSS) ukazuje da je danas vrhunac avgustovskog saobraćajnog talasa i još jedna velika smena turista na svim glavnim putnim pravcima u zemlji te da vozači treba da budu posebno oprezni.
Putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš i na ulazu i na izlazu iz zemlje čekaju po 20 minuta.
Na prelazu Kelebija takođe i na ulazu i na izlazu čekanje je po 20 minuta. Na prelazu Gradina vozila se na izlazu zadržavaju 20 minuta a na ulazu 30 minuta, na prelazu Preševo zadržavanje je 30 minuta na ulazu i 20 minuta na izlazu.
Na prelazu Gostun vozila se zadržavaju po 20 minuta i na ulazu i na izlazu, na prelazu Špiljani zadržavaju se 20 minuta a na prelazu Batrovci 30 minuta.
Za kamione nema zadržavanja na prelazima.
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