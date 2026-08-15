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Ministar u Vladi Republike Srbije Đorđe Milićević, svečano je otvorio književno veče i predstavljanje knjiga mladih autora “Poetski susreti mladih regiona”, koje Kabinet ministra zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom zajedno organizuje sa Narodnim muzejom u Aranđelovcu.

Svečanom otvaranju su prisustvovali šef kabineta predsednika opštine Aranđelovac Dragan Savkić, direktor Narodnog muzeja Darko Pavlović, kao i član opštinskog veća Miloš Pešić.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da su ovakvi susreti zamišljeni kao mnogo više od jedne književne večeri i dodao da se cilj da se napravi prostor u kojem će se sresti mladi ljudi iz Srbije i regiona, kako bi predstavili ono što stvaraju, ali i da upoznaju jedni druge, razmene iskustva i uspostave nove veze.

1/8 Vidi galeriju Milićević otvorio „Poetske susrete mladih regiona“ u Aranđelovcu Foto: Marija Blagojević

Kada govorimo o mladima, kulturi i regionu, onda govorimo i o budućnosti Srbije, rekao je ministar Milićević i dodao da mu je drago što su učesnici mladi i talentovani ljudi.

Posebno mi je drago što su sa nama Ana Ljubić iz Severne Makedonije i Nikola Đurišić iz Crne Gore, rekao je ministar Milićević i dodao da njihove biografije pokazuju da talenat najlepše raste onda kada mu se pruži prilika.

Ana je svoj put započela veoma rano, kroz stihove, a danas iza sebe ima objavljene knjige i svoje znanje i ljubav prema književnosti prenosi i deci i mladima, rekao je ministar Milićević i dodao da i Nikola koji studira na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu već ima svoju objavljenu knjigu.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da je posebno važno što stvaraju na srpskom jeziku i što kroz svoj rad doprinose očuvanju jezika i kulture naših sunarodnika izvan granica Srbije.

Naš cilj nije samo da sačuvamo veze koje već postoje, rekao je ministar Milićević i dodao da je važno da stvaramo nove veze - između mladih ljudi, udruženja, kulturnih institucija i zajednica.

Ministar Đorđe Milićević je rekao da je naša najveća obaveza prema mladima da im damo prostor da pokažu šta znaju i umeju, ali i da im pokažemo da njihov trud, talenat i stvaralaštvo imaju svoje mesto i značaj.

“Poetski susreti mladih regiona” pokazuju da nas najbolje povezuje ono što stvaramo zajedno, rekao je ministar Milićević i dodao da su mladi ljudi najvažniji nosioci veza između matice i naših sunarodnika koji žive u svetu’’.