Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da su nadležni organi pravovremenom akcijom uspeli da zaštite živote i zdravlje ljudi i njihovu imovinu, što je u uslovima toplotnog talasa, suše, požara i drugih rizika apsolutno najvažniji zadatak.

Svi nadležni organi svakodnevno nastavljaju sa sprovođenjem mera i aktivnosti uz koordinaciju sa Republičkim štabom za vanredne situacije, a posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima-spasiocima i drugima koji su svakodnevno angažovani na sprečavanju širenja požara, rekao je Macut.

Prema današnjem izveštaju koji su nadležni organi dostavili Operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije, na teritoriji Srbije aktivno je 39 požara na otvorenom prostoru. U Deliblatskoj peščari u opštini Kovin, gde je proglašena vanredna situacija za deo teritorije, požar je zahvatio površinu do 3.000 hektara, uglavnom niskog rastinja i trave. I dalje je aktivan požar na planini Stolovi kod Kraljeva, dok su u mestu Breznica u opštini Bujanovac i u mestu Gornji Brestovac u opštini Bojnik požari lokalizovani.

1/13 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je danas sa pomoćnikom ministra i načelnikom Sektora za vanredne situacije Lukom Čaušićem pripadnike Sektora i drugih službi angažovanih na sanaciji i kontroli požarišta u mestu Dubovac, u Deliblatskoj peščari, koji, nakon što je požar stavljen pod kontrolu, neprekidno prate stanje na terenu i kontrolišu požarište kako bi se sprečila mogućnost ponovnog aktiviranja žarišta i širenja vatre. Ukazavši na izuzetno težak i nepristupačan teren Deliblatske peščare zbog čega je vatrogascima-spasiocima i drugim angažovanim službama otežano gašenje požara, imajući u vidu i jak vetar, ministar je istakao da su pripadnici Sektora i druge angažovane službe danonoćno na terenu i demantovao navode da su vatrogasci-spasioci napustili Dubovac.

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do ponedeljka uveče zadržaće se visok rizik od iniciranja i širenja požara na otvorenom uslovljen temperaturama i do 36 stepeni, zatim dugotrajnim deficitom padavina, isušenom vegetacijom i povremeno jakim vetrom istočnih smerova. U toku noći ka utorku, kao i u utorak tokom dana, očekuje se promena vremena sa padom temperature i padavinama, što će usloviti povoljne meteorološke uslove za gašenje vatre.

Prema dostavljenim informacijama, vodosnabdevanje građana na teritoriji Republike Srbije odvija se uz pojavu pojedinačnih lokalnih poremećaja i u većem delu zemlje nema restrikcija usled nedostatka vode. Nadležni organi redovno prate kvalitet vode za piće i kvalitet voda u rekama, a posebna pažnja usmerena je na kvalitet vode Dunava zbog mogućeg pogoršanja usled izrazito niskog vodostaja.