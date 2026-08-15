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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Gerontološki centar u Šapcu.

Korisnici su ministarku dočekali sa oduševljenjem, na poklon je dobila štrudlice i crteže, a jedan deka je bio posebno srećan što je vidi, pa joj se obratio rečima:

"Često vas gledam i slušam na televiziji, ministarku bolju nismo mogli ni dobiti".

Đurđević Stamenkovski je posle posete apostrofirala važnost razgovora sa najstarijim sugrađanima.

"Partija domina, druženje, po koja reč o ljubavima iz mladosti i, pre svega, razgovor. Kao ministru zaduženom za socijalna pitanja, važno mi je da od naših najstarijih čujem lično: kakva je hrana, da li su zadovoljni uslovima, šta može da bude bolje i šta oni predlažu", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala: