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Agencije "Go 2 Travelling", čiji je autobus sa srpskim turistima doživeo udes u Bugarskoj, oglasila se saopštenjem u kome se kaže da se autobus nije prevrnuo, već da je samo sleteo s puta, kao i da je jedna osoba lakše povređena.

"U ime 'Go2 Travelling' agencije, želimo da sa vama podelimo informacije o toku povratka naše grupe putnika iz Kušadasija. Nezgoda se dogodila oko 4 sata ujutru, na autoputu u smeru ka Sofiji, kada je autobus iz za sada neutvrđenih razloga probio zaštitnu ogradu i sleteo sa puta. Autobus je ostao na točkovima i nije se prevrnuo, a svi putnici su bezbedno i samostalno napustili vozilo", navodi se u saopštenju u kome se dodaje: