Nije bilo prevrtanja, jedan putnik lakše povređen! Oglasila se agencija čiji je autobus sleteo s puta u Bugarskoj
Agencije "Go 2 Travelling", čiji je autobus sa srpskim turistima doživeo udes u Bugarskoj, oglasila se saopštenjem u kome se kaže da se autobus nije prevrnuo, već da je samo sleteo s puta, kao i da je jedna osoba lakše povređena.
"U ime 'Go2 Travelling' agencije, želimo da sa vama podelimo informacije o toku povratka naše grupe putnika iz Kušadasija. Nezgoda se dogodila oko 4 sata ujutru, na autoputu u smeru ka Sofiji, kada je autobus iz za sada neutvrđenih razloga probio zaštitnu ogradu i sleteo sa puta. Autobus je ostao na točkovima i nije se prevrnuo, a svi putnici su bezbedno i samostalno napustili vozilo", navodi se u saopštenju u kome se dodaje:
"Prema našim dosadašnjim saznanjima, jedna osoba je zadobila lakše povrede i nalazi se pod adekvatnim nadzorom i brigom, dok su svi ostali putnici bezbedni i dobro se osećaju. Od prvog trenutka smo uz naše putnike i čim smo saznali za događaj, naš tim je uspostavio kontakt sa njima, dok su pratioci grupe agencije sa njima sve vreme. Putnici su potom prevezeni do obližnjeg restorana, gde su sačekali organizovanje daljeg prevoza. Obezbeđen je zamenski autobus kako bi putovanje bilo nastavljeno bezbedno i uz što manje neprijatnosti, a sve dodatne mere preduzimamo kako bi naši putnici imali svu potrebnu pomoć i podršku. Bezbednost i dobrobit naših putnika predstavljaju apsolutni prioritet u svakoj situaciji i nastavićemo da pratimo tok povratka do bezbednog dolaska svih putnika kućama".