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Manifestacija „Miholjski susreti sela“ i „Alasko poselo“ okupili posetioce na obali Dunava uz podršku države. Najmlađi uživali u igrama, narodna tradicija podigla publiku na noge, a u kotlićima se vodila žestoka borba za najbolju riblju čorbu

Foto: Promo

U prelepom ambijentu mesta Vinci kod Golubca, uspešno su održani „Miholjski susreti sela“ i „Alasko poselo“. Ova velika manifestacija realizovana je pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije i Opštine Golubac, čime je potvrđena važnost podrške našim ruralnim krajevima. Ipak, ono što je posetiocima ostalo kao najjači utisak jeste izuzetna energija zajedništva meštana i poruka da sloga može sve.

Foto: Promo

Lokalno stanovništvo je mesecima unazad disalo kao jedan kako bi promovisalo kulturu i turizam ovog kraja. Dok su se najmlađi zabavljali uz seoske igre poput nošenja jajeta u kašici i krunjenja kukuruza, stariji su obilazili prepune izložbene štandove. U pripremi tradicionalne kuhinje učestvovalo je čak 14 sela sa preko 100 vrednih domaćica, pa su posetioci uživali u najboljim starinskim jelima i rukotvorinama.

1/12 Vidi galeriju DUNAVSKO SRCE Foto: Promo



Pravi spektakl odigrao se tik uz vodu, gde se miris Dunava pomešao sa aromom alaskih kotlića. Konkurencija u takmičenju za najbolju riblju čorbu bila je veoma gusta i uzavrela, a preko 30 lokalnih takmičara iz ovog kraja dalo je sve od sebe da nijansama i tajnim začinima osvoje naklonost žirija.

Popodne i veče protekli su u znaku druženja i bogatog zabavnog programa. Za pravu folklornu čaroliju pobrinuli su se KUD Narodne biblioteke „Veljko Dugošević“, KUD „Štule Voluja“ i KUD „Braničevo“, čiji su nastupi podigli publiku na noge. Manifestacija je uspešno zatvorena, ostavljajući iza sebe prelepu sliku sela koje kroz solidarnost gradi svoju budućnost.