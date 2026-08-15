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Srbija se ponovo nalazi na udaru ekstremno toplog vazduha koji stiže direktno sa severa Afrike, dok se nad celom Evropom formirao opasan meteorološki fenomen poznat kao toplotna kupola. Ovo je već peti veliki toplotni talas ove sezone, a vreli vazduh se poput nevidljivog poklopca zadržava iznad naših glava, ne dozvoljavajući temperaturi da padne čak ni tokom noći. Dok se kontinent bori sa rekordima, pred nama je vikend koji će testirati granice izdržljivosti.

Kako je "toplotna kupola" pokorila Evropu

Prema podacima meteorološkog sajta "Severe weather Europe" (SWE), ovaj toplotni talas rezultat je snažnog grebena pod visokim pritiskom koji se smestio iznad srca kontinenta. Vreli vazduh je tokom protekle nedelje već doneo ekstremne temperature zapadnoj Evropi, gde su u Francuskoj i Španiji zabeleženi rekordi od čak 43 i 44 stepeni. Prema analizama SWE, ovaj atmosferski motor funkcioniše tako što spušta vazduh ka tlu, gde se on dodatno sabija i zagreva, stvarajući efekat staklene bašte.

Do petka je jezgro vreline bilo iznad Francuske i Velike Britanije, ali se tokom ovog vikenda toplotna kupola izdužuje i pomera ka istoku, direktno preko centralne Evrope i Balkanskog poluostrva. Mape koje objavljuje SWE jasno pokazuju tamno crveno i crno jezgro anomalija koje se sada pozicionira iznad našeg regiona, što znači da su temperature znatno iznad proseka za sredinu avgusta.

Balkan u srcu vatrenog jezgra: Šta nas čeka ovog vikenda

Poseban fokus meteorologa sada je na Balkanu i Panonskoj niziji. Prognoze SWE ukazuju na to da će se najtoplija vazdušna masa ovog vikenda nalaziti upravo iznad severne Srbije, istočne Hrvatske i Mađarske. U nizijskim predelima temperatura će ponovo dostići granicu od 40 stepeni, dok će u urbanim sredinama problem praviti tropske noći tokom kojih se temperatura neće spuštati ispod 24 stepena.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Na mapama za 15. i 16. avgust vidi se kako se zona najekstremnijeg zagrevanja pomera sa zapada ka našim krajevima. Dok je u Londonu i Parizu vrelina počela da popušta, kod nas ona tek dostiže vrhunac, a vreli kontinentalni vetrovi dodatno isušuju tlo i održavaju visoku temperaturu vazduha.

Foto: Printskrin

Detaljna prognoza za Srbiju: Kada stiže preko potrebno osveženje?

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje za naredne dane, potvrđujući da nas očekuje nastavak veoma toplog perioda. Za nedelju, 16. avgust, prognozira se sunčano i toplo vreme sa najvišim dnevnim temperaturama od 32 do 35 stepeni. U košavskom području vetar će biti u pojačanju, što može doneti prividno olakšanje, ali će vazduh i dalje biti vreo.

Prema podacima RHMZ, ponedeljak, 17. avgust, donosi promenu scenarija. Iako će veći deo dana biti pretežno sunčan i veoma topao, već posle podne i uveče na severu i zapadu Srbije očekuje se naoblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ovaj prodor hladnijeg vazduha doneće pad temperature i pojačan severozapadni vetar, prvo u Vojvodini, a tokom noći i u utorak i u ostalim delovima zemlje.

"Narandžasti" alarm i opasnost od požara

Meteoalarm za Srbiju pokazuje da je situacija ozbiljna. Za nedelju i ponedeljak je u većem delu zemlje aktiviran "narandžasti" meteoalarm, što ukazuje na opasne vremenske pojave. U ponedeljak će u zapadnoj Srbiji, Bačkoj, Banatu i Sremu, pored visokih temperatura, na snazi biti i upozorenje na grmljavinske nepogode.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin