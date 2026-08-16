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Karađorđe je nakon propasti Prvog srpskog ustanka 1813. godine izbegao u Austriju.

Rano ujutro 21. septembra po starom kalendaru 1813. prešao je Savu i prijavio se u zemunski karantin, obavezan za sve putnike s juga, a posle tri nedelje nastavio je put do fruškogorskog manastira Fenek. Odatle ga je put vodio u Golubince, pa u Petrovaradin, da bi mu austrijske vlasti kao mesto prebivališta pod nadzorom odredile Grac. Zalaganjem ruske diplomatije, dozvoljeno mu je slobodno kretanje, pa se preko preko Maribora, Zagreba i Petrovaradina vratio u Fenek, a odatle je otišao u Sremske Karlovce, gde je ostavio porodicu.

U ranu jesen 1814. godine Karađorđe je na čelu velike grupe Srba, njih oko 750, pošao u izbeglištvo u Rusiju. Posle napornog šestonedeljnog putovanja stigli su do Hotina u Besarabiji, oblasti ruskog carstva koja se danas prostire duž granice Moldavije i Ukrajine. Godinu i po dana su proveli nastanjeni u polusrušenim starim turskim kućama, a u proleće 1816. Karađorđe je dobio dozvolu da otputuje u Petrograd. U ruskoj prestonici je boravio devet meseci, a u zvaničnu audijenciju ga je primio car Aleksandar I.

Đorđe Petrović Karađorđe Foto: Wikipedia

Srpski vožd je neko vreme bio atrakcija za visoke petrogradske krugove, pozivali su ga na prijeme i sedeljke, ali očekivanu pomoć da se vrati u Srbiju i nanovo pokrene ustanak protiv Turaka nije dobio.

Okrenuo se velikoj i jakoj koloniji Grka, koji su u Petrogradu našli utočište od Turaka. Oni su organizovali Karađorđev povratak u Hotin, a potom su njega i slugu mu Nauma Karnara pod lažnim imenima preko Moldavije i Banata - od Arada, Temišvara i Vršca do Bele Crkve, pa preko Dunava - prebacili u Srbiju.

Ofarbani kosa i brkovi

S lažnim dokumentima, ofarbane sede kose i brkova u crno, Karađorđe i Naum su se iskrcali iz čamca u Ramu, pa naredne noći produžili u Veliko Orašje. S kumom Vujicom Vulićevićem Karađorđe se sreo uveče na groblju u Velikoj Plani, zatraživši od njega da pozove Miloša Obrenovića na dogovor o zajedničkoj borbi protiv Turaka.

Miloš Obrenović Foto: Wikipedia

Miloš u tom trenutku nije hteo da ratuje, i Karađorđe je predstavljao pretnju njegovim pregovorima s Turcima, ali i njegovom ličnom autoritetu. U „Istoriji srpskog naroda“ Vladimir Ćorović piše: „Može se misliti kakav je utisak učinila na Miloša vest o Karađorđevom dolasku. On sam veli da se ‘prenerazio’. Primiti ga značilo je sam pomoći glavnog takmaca, još uvek popularnog i veoma opasnog i po ličnim osobinama i po uticaju, i dati povoda Turcima za kakve oštrije mere. Ali je bilo još teže odbiti ga silom, pa izazvati, možda, građanski rat, u kome Miloš teško da bi odneo pobedu. Ostajalo je, ako se to neće, samo troje: ili da se Karađorđe protera iz zemlje, ili da se preda Turcima, ili da se potajno ubije.“

Da se protera, nije bilo lako, a Miloš se bojao besa naroda ako ga preda Turcima. Zato se odlučio na ubistvo i o tome obavestio beogradskog Ali-pašu Marašliju, koji je takođe želeo Karađorđevu smrt. Miloš je Vulićeviću naložio da ubije svog kuma i gosta.

Mamac

Vujica je u Radovanje poneo omiljenu Voždovu hranu: pogaču, jagnjeću plećku i sir, i sreo se s Karađorđem 25. jula. Zajedno su večerali, a pred zoru Vulićevićev sluga Nikola Novaković Karađorđa je ubio sekirom. Verovalo se da Karađorđa metak neće! Zatim mu je jataganom odsekao glavu i ubio Karađorđevog pratioca Nauma.

Za to vreme Vujica je ležao glave pokrivene kabanicom. Da ne gleda!

Zahvalnica: U Radovanjskom lugu danas se nalazi crkva koju je 1930. podigao kralj Aleksandar I Foto: PAVLE MARJANOVIC

Nakon ubistva Vulićević se uputio u Smederevsku Palanku, a Novaković je ostao na mestu zločina. Vlasniku kolibe u kojoj se ubistvo desilo naredio je da mu ispeče jagnje i tu se uz pečenje i rakiju, pored obezglavljenih tela, gostio. Navodno je bio kivan na Karađorđa što mu je brata, zbog kukavičluka u boju na Deligradu, osudio na smrt. Zatim se pridružio Vujici u Palanci, ponevši iz Radovanja glave ubijenih i Karađorđeve stvari: odelo, sablju, orden ruskog cara i bisage, u kojima su našli 4.000 dukata. Iz Palanke je produžio put do Beograda i glave i ove stvari odneo Milošu u Beograd.

Legenda kaže da je Vujica Vulićević, sat vremena pošto je pešice krenuo iz Radovanjskog luga, seo na jednu livadu da predahne. Tu je postao svestan težine učinjenog dela i pokajao se... Sledeće godine mu je Miloš Obrenović, na nagovor svoje žene Ljubice, pomogao da na tom mestu podigne crkvu Pokajnicu.

Pokajnica: Crkva koju je Vujica Vulićević podigao nedaleko od mesta na kojem je ubijen Karađorđe Foto: frantic00/Shutterstock

Zdanje je sagrađeno isključivo od hrastovine i, prema rečima istoričara umetnosti, predstavlja remek-delo narodne umetnosti. Ikonostas je rad zografa Konstantina iz XIX veka, a crkvica je puna raznih predmeta rađenih u drvetu i kovanom gvoždu. Uz crkvu, podignuti su odvojen zvonik i manastirski konak.

Pokajnica je udaljena tri kilometra od Velike Plane, a Radovanjski lug je četiri kilometra dalje.

Prezren

Vujica Vulićević je završio život prezren i osuđen od naroda zbog ubistva kuma. U krajnjoj sirotinji, poslednje dane proveo je u rodnom selu Azanja, gde se teško razboleo. Prema nekim izvorima, 1828. godine otrovao ga je Gmitar Petrović, Karađorđev rođak. Deca njegovog sina i ćerke rano su umrla, ne ostavivši potomstvo.

Prvobitni grob: Na ovom mestu je bio sahranjen Vožd Foto: Wikipedia/Dragan Antić

Nikola Novaković je 1850. godine poludeo i udavio se u reci. Sin mu je umro mlad, a ćerka je takođe poludela.

Na mestu ubistva u Radovanjskom lugu danas se nalazi crkva Zahvalnica, koju je 1930. godine podigao Karađorđev praunuk kralj Aleksandar I Karađorđević, a stotinak metara od nje je spomenik podignut tamo gde se nalazio prvi grob ubijenog vođe Prvog srpskog ustanka. Njegovo telo, naime, docnije je preneto u Topolu, gde danas počiva u Mauzoleju na Oplencu.

Kada je 1857. odlučeno da se Voždu podigne spomenik, vlada u Carigradu je to zabranila! Četrdeset godina posle Karađorđeve smrti Turci su se bojali njegove seni i duha pobune koji je budio u narodu.

Ne zna se zašto je u jesen 1990. Arkan baš u Pokajnicu doveo dvadeset šest navijača Zvezde da polože zakletvu i proglasi ih Srpskom dobrovoljačkom gardom, a sebe za njihovog komandanta.

Petar Pajić (1935-2017), znameniti poeta, ubistvo Karađorđa pomenuo je u stihovima pesme „Srbija“:

"Srpskog vođu Karađorđa ubio je drugi vođa. Mesto gde je bilo klanje,

Srbi zovu Radovanje. Ubijenom i ubici dignuti su spomenici. Sad se svaki Srbin bije

sa dve svoje istorije."

Vremeplov: Te 1817. godine... Nemac Karl Drajs je napravio prvi bicikl - "dresinu", Španija i Velika Britanija potpisale su sporazum o zabrani trgovine robljem, knez Sima Marković diže neuspelu bunu protiv Miloša Obrenovića, a Crnogorci iz Cetinjskog polja se na tri broda iseljavaju u Rusiju, ali su iz Carigrada morali da se vrate.