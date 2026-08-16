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Na pojedinim delovima Halkidikija danas važe pooštrene mere zbog povećanog rizika od požara, pa je privremeno zabranjeno kretanje pešaka i vozila u određenim šumskim područjima.

Kako prenosi grčki javni servis ERT, odluka zamenika guvernera Halkidikija Janisa Kufidisa stupila je na snagu jutros u 8 časova i važiće do 8 časova u ponedeljak, 17. avgusta.

Mera obuhvata poluostrva Kasandra i Sitonija, područje od Komice do Uranopolisa, kao i teritoriju opštine Poligiros.

Na prilazima šumskim putevima biće raspoređene pojačane policijske snage koje će sprovoditi kontinuirane kontrole i sprečavati ulazak u zone u kojima je kretanje zabranjeno.

Požari u Grčkoj Foto: ORESTIS PANAGIOTOU/ANA-MPA

Ukoliko policija zatekne osobe u područjima obuhvaćenim zabranom, one će biti udaljene iz zone.

Izuzetak se odnosi na članove dobrovoljnih organizacija koje učestvuju u aktivnostima zaštite od požara.

Regionalna jedinica Halkidikija apelovala je na stanovnike i turiste da poštuju uvedene mere. Za kršenje zabrane predviđena je administrativna kazna od 300 evra.

Prema navodima grčkih medija, mere su uvedene kao preventivna zaštita zbog visokog rizika od izbijanja požara.

Kurir.rs/ERT

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