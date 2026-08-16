Mesto gde svaki trenutak postaje uspomena, a odmor iskustvo koje ćete želeti da ponovite
Postoje destinacije koje osvajaju prirodnim lepotama, a postoje i one koje imaju poseban stil života. Bodrumveć decenijama važi za jedno od najmondenskijih letovališta Mediterana. Elegantne marine ispunjene jedrilicama, vrhunski restorani, umetničke galerije, ekskluzivni beach clubovi i živopisne ulice stvaraju atmosferu zbog koje se ovom gradu gosti iznova vraćaju.
Ipak, ono što Bodrum čini posebnim nije samo njegov mondenski karakter. Dovoljno je da se udaljite nekoliko kilometara od centra i otkrićete sasvim drugačiji ritam – mirne uvale, kristalno čisto more, mediteransko zelenilo i mesta u kojima je odmor zaista odmor. Upravo u tome leži njegova posebnost – uspešno spaja živu energiju jednog od najpoznatijih letovališta Mediterana sa spokojem egejske obale.
Jedan od najlepših delova ove regije nalazi se u okolini Turgutreisa, gradića poznatog po dugoj promenadi, zalascima sunca i pogledima ka egejskim ostrvima. Upravo ovde smešten je Yasmin Resort Bodrum 5★– prostrani hotel namenjen gostima koji žele spoj prirode, komfora i bogatih sadržaja u prijatnoj i opuštenoj atmosferi.
Hotel se nalazi oko pet kilometara od centra Turgutreisa, približno 20 kilometara od centra Bodruma i oko 50 kilometara od aerodroma. Zahvaljujući položaju u mirnijem delu regije, gostima pruža idealne uslove za opuštanje, daleko od gradske vreve, uz lako dostupne sadržaje Bodrumskog poluostrva.
Renoviran 2024. godine, Yasmin Resort Bodrum 5★ prostire se na impresivnih 108.000 m² i raspolaže sa 460 smeštajnih jedinica, raspoređenih između glavne zgrade i 42 club zgrade. Prostran kompleks pruža gostima dovoljno prostora za šetnju, odmor i uživanje u prijatnom mediteranskom ambijentu, bez osećaja gužve koji je čest u velikim turističkim resortima.
Jedan od njegovih najvećih aduta svakako je privatna plaža duga čak 700 metara, sa kombinacijom peska i sitnog šljunka, tri pontona i velikim prostorom za sunčanje. Gostima su bez doplate na raspolaganju ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu, pa je uživanje uz more potpuno bezbrižno.
Ljubitelje dobre gastronomije očekuju glavni restoran, četiri à la carte restorana sa turskom, italijanskom, ribljom i internacionalnom kuhinjom, više barova i poslastičarnica. Hotel posluje na bazi Ultra All Inclusive usluge, koja tokom celog dana obuhvata bogat izbor obroka, užina, poslastica i lokalnih alkoholnih i bezalkoholnih pića, u skladu sa hotelskim konceptom.
Yasmin Resort Bodrum 5★ pruža odlične uslove za bezbrižan porodični odmor. Najmlađima su namenjeni Mini Club za decu uzrasta od 4 do 12 godina, dečiji bazen sa toboganima, zatvoreni dečiji bazen, mini disko i svakodnevne animacije, dok odrasli mogu uživati u otvorenim i zatvorenim bazenima, sportskim terenima, fitness centru, spa centru površine 2.500 m² i bogatom večernjem programu uz muziku uživo.
Za goste koji žele da letovanje provedu u jednom od najlepših delova Bodrumskog poluostrva, uz dugu privatnu plažu, prostran resort i bogatu Ultra All Inclusive uslugu, Yasmin Resort Bodrum 5★ predstavlja izbor koji spaja eleganciju, prirodu i bezbrižan odmor u ambijentu kojem se gosti rado vraćaju.
U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.
Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok klijenti koji žele da svoju rezervaciju obave online uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.
Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba.
Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.
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