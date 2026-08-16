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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Ivana Malenko. 

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:

  • OPOZICIJA SPREMA HAOS PRED IZBORE!

  • OD ATENTATA NA TRAMPA DO KLIMATSKOG ORUŽJA: KO UPRAVLJA SUKOBIMA

  • POLITIČKA AFERA KOJA JE POTRESLA JUGOSLAVIJU – ISPOVEST SINA VUKA OBRADOVIĆA

Gledajte “Puls Srbije vikend” i Ivanu Malenko danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 