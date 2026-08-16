Društvo
OPOZICIJA SPREMA HAOS PRED IZBORE! - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Ivana Malenko.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:
OPOZICIJA SPREMA HAOS PRED IZBORE!
OD ATENTATA NA TRAMPA DO KLIMATSKOG ORUŽJA: KO UPRAVLJA SUKOBIMA
POLITIČKA AFERA KOJA JE POTRESLA JUGOSLAVIJU – ISPOVEST SINA VUKA OBRADOVIĆA
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Ivanu Malenko danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.