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Šestogodišnji Kosta Lešević iz Lazarevca mogao bi da ostane bez terapije koja mu pruža šansu za život. Potrebno je još 80.000 evra, odnosno oko 50.000 humanitarnih poruka.

Za šestogodišnjeg Kostu Leševića zahvaljujući brojnim humanitarnim akcijama, a pre svega ljudima velikog srca, do sada je prikupljeno više od 500.000 evra.

Kosta Lešević
Kosta Lešević Foto: Privatna arhiva

Genetska terapija

Međutim, da bi naučni tim mogao da započne razvoj genetske terapije namenjene upravo Kosti, potrebno je još 80.000 evra, odnosno oko 50.000 humanitarnih poruka.

Možete pomoći:

Slanjem SMS poruke sa tekstom 1331 na 3030

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001468113-92

Uplatom na devizni račun: 160-6000001468086-76

Kosta Lešević
Kosta Lešević Foto: Privatna arhiva

Rok je ponedeljak. Ukoliko do tada ne bude prikupljen potreban iznos, Kosta bi mogao da ostane bez terapije koju, prema planu, može da primi već naredne godine – terapije koja mu pruža šansu za život.

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