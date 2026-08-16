Malom Kosti hitno je potrebna pomoć: Za početak terapije nedostaje 80.000 evra, rok je SUTRA
Šestogodišnji Kosta Lešević iz Lazarevca mogao bi da ostane bez terapije koja mu pruža šansu za život. Potrebno je još 80.000 evra, odnosno oko 50.000 humanitarnih poruka.
Za šestogodišnjeg Kostu Leševića zahvaljujući brojnim humanitarnim akcijama, a pre svega ljudima velikog srca, do sada je prikupljeno više od 500.000 evra.
Genetska terapija
Međutim, da bi naučni tim mogao da započne razvoj genetske terapije namenjene upravo Kosti, potrebno je još 80.000 evra, odnosno oko 50.000 humanitarnih poruka.
Slanjem SMS poruke sa tekstom 1331 na 3030
Uplatom na dinarski račun: 160-6000001468113-92
Uplatom na devizni račun: 160-6000001468086-76
Rok je ponedeljak. Ukoliko do tada ne bude prikupljen potreban iznos, Kosta bi mogao da ostane bez terapije koju, prema planu, može da primi već naredne godine – terapije koja mu pruža šansu za život.
Još jednom možemo da pokažemo da zajedništvo i humanost imaju snagu da promene jedan dečji život.
Kurir/ RTS