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Ekipa Srbije na međunarodnoj olimpijada iz informatike za učenike srednjih škola u Uzbekistanu, osvojila je tri bronzane medalje, saopštilo je danas Društvo matematičara Srbije.

Medalje su osvojili Pavle Damjanović, Nikola Šami i Petar Banović, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu.

Član reprezentacij bio je i Stefan Šebez, takođe iz te gimnazije.

Vođe ekipe bili su Marko Milenković sa univerziteta ETH u Cirihu i Miloš Milutinović sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Na olimpijadi je, u zvaničnoj konkurenciji, učestvovalo 375 takmičara iz 97 zemalja. Ekipa Srbije je odabrana na osnovu niza takmičenja u organizaciji Društva matematičara, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete.