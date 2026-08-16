Slušaj vest

Deseti kardiološki preventivni pregledi u selu Sićevo kod Niša okupili su do sada najveći broj mladih lekara i studenata Medicinskog fakulteta, zajedno sa profesorima i istaknutim stručnjacima UKC Niš i Instituta Niška Banja.

Ova akcija pokazala je snagu zajedništva generacija, profesora i vrhunskih stručnjaka, iskusnih lekara, mladih kolega i studenata, koji su zajedno izašli na teren i bili uz građane.

Direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević poručio je da je budućnost zdravstvenog sistema u jedinstvu i zajedničkom radu sa mladima.

Foto: UKC Niš

- Mi smo sigurni da je naša budućnost, budućnost našeg zdravstvenog sistema na jugoistoku Srbije, na dobrom putu. Sami, kao što znate, mnogo malo možemo da uradimo. A ujedinjeni, zajedno sa omladinom, zajedno sa mladim ljudima, možemo mnogo - naveo je.

Lazarević je istakao da je rad na terenu najbolja prilika da mladi lekari steknu iskustvo i upoznaju pravu suštinu lekarskog poziva.

Foto: UKC Niš

"Ovo je najbolji način da mladi ljudi uđu u medicinu da uče, ali i da budu među ljudima. Fakultet im daje znanja, profesori i starije kolege iskustvo, ali tek susret sa pacijentima je ona prava stvar da nauče i da pruže ono što su naučili."

On je naglasio da je posebno ponosan što je na desetoj akciji sve više mladih.

1/4 Vidi galeriju Najmasovnije učešće studenata i mladih lekara na kardiološkim preventivnim pregledima Foto: UKC Niš

"Ponosan sam što je ovoliko ljudi danas sa nama i, ako ste primetili, sve je više i više mladih ljudi u odnosu na prethodne periode, na prethodne akcije. Čini mi se da smo baš pogodili u srž, a to je da motivišemo mlade ljude da shvate koliko je zdravlje nacije važno i koliko je njihovo učešće u samom ovome važno."

A govoreći o lekarskoj profesiji, Lazarević je poručio:

"Ne postoji svetija dužnost i ne postoji ozbiljniji posao od posla medicine. Uz znanje koje neminovno morate da imate da biste bili dobar lekar, morate da uložite i svoje srce, i svoju empatiju, i svoju energiju kako biste nekom pomogli da se izleči."

Foto: UKC Niš

Jedan od mnogobrojnih mladih lekara koji su učestvovali u akciji, dr Bane Spasojević, u ime svojih mladih kolega poručio je da je neposredan rad sa pacijentima dragoceno iskustvo.

"Jedan deo znanja stekli smo na fakultetu učeći kroz knjige. Međutim, primenjivati to znanje u praksi velika je privilegija. Velika je privilegija brinuti se o nečijem zdravlju."

1/4 Vidi galeriju Najmasovnije učešće studenata i mladih lekara na kardiološkim preventivnim pregledima Foto: UKC Niš

Dr Spasojević je zahvalio profesorima i iskusnim lekarima koji mladim kolegama prenose znanje, ali i dragoceno iskustvo u komunikaciji sa pacijentima, prepoznavanju problema i postavljanju prave dijagnoze.

"Drago mi je da sam danas ovde sa iskusnim lekarima i našim profesorima i da mogu da doprinesem ovoj akciji. Drago mi je što su tu moje mlađe kolege i pozvao bih ih da nam se i u narednim akcijama pridruže."

Deseti kardiološki preventivni pregledi u Sićevu poslali su snažnu poruku: iskusni stručnjaci, mladi lekari i studenti zajedno grade zdravstvo koje dolazi do svakog čoveka. Jer zdravlje se ne čeka. Zdravlje se čuva prevencijom, znanjem i ljudskim pristupom.