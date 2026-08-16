Najmasovnije učešće studenata i mladih lekara na kardiološkim preventivnim pregledima! Lazarević: Ujedinjeni sa mladima sprovodimo svetu dužnost
Deseti kardiološki preventivni pregledi u selu Sićevo kod Niša okupili su do sada najveći broj mladih lekara i studenata Medicinskog fakulteta, zajedno sa profesorima i istaknutim stručnjacima UKC Niš i Instituta Niška Banja.
Ova akcija pokazala je snagu zajedništva generacija, profesora i vrhunskih stručnjaka, iskusnih lekara, mladih kolega i studenata, koji su zajedno izašli na teren i bili uz građane.
Direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević poručio je da je budućnost zdravstvenog sistema u jedinstvu i zajedničkom radu sa mladima.
- Mi smo sigurni da je naša budućnost, budućnost našeg zdravstvenog sistema na jugoistoku Srbije, na dobrom putu. Sami, kao što znate, mnogo malo možemo da uradimo. A ujedinjeni, zajedno sa omladinom, zajedno sa mladim ljudima, možemo mnogo - naveo je.
Lazarević je istakao da je rad na terenu najbolja prilika da mladi lekari steknu iskustvo i upoznaju pravu suštinu lekarskog poziva.
"Ovo je najbolji način da mladi ljudi uđu u medicinu da uče, ali i da budu među ljudima. Fakultet im daje znanja, profesori i starije kolege iskustvo, ali tek susret sa pacijentima je ona prava stvar da nauče i da pruže ono što su naučili."
On je naglasio da je posebno ponosan što je na desetoj akciji sve više mladih.
"Ponosan sam što je ovoliko ljudi danas sa nama i, ako ste primetili, sve je više i više mladih ljudi u odnosu na prethodne periode, na prethodne akcije. Čini mi se da smo baš pogodili u srž, a to je da motivišemo mlade ljude da shvate koliko je zdravlje nacije važno i koliko je njihovo učešće u samom ovome važno."
A govoreći o lekarskoj profesiji, Lazarević je poručio:
"Ne postoji svetija dužnost i ne postoji ozbiljniji posao od posla medicine. Uz znanje koje neminovno morate da imate da biste bili dobar lekar, morate da uložite i svoje srce, i svoju empatiju, i svoju energiju kako biste nekom pomogli da se izleči."
Jedan od mnogobrojnih mladih lekara koji su učestvovali u akciji, dr Bane Spasojević, u ime svojih mladih kolega poručio je da je neposredan rad sa pacijentima dragoceno iskustvo.
"Jedan deo znanja stekli smo na fakultetu učeći kroz knjige. Međutim, primenjivati to znanje u praksi velika je privilegija. Velika je privilegija brinuti se o nečijem zdravlju."
Dr Spasojević je zahvalio profesorima i iskusnim lekarima koji mladim kolegama prenose znanje, ali i dragoceno iskustvo u komunikaciji sa pacijentima, prepoznavanju problema i postavljanju prave dijagnoze.
"Drago mi je da sam danas ovde sa iskusnim lekarima i našim profesorima i da mogu da doprinesem ovoj akciji. Drago mi je što su tu moje mlađe kolege i pozvao bih ih da nam se i u narednim akcijama pridruže."
Deseti kardiološki preventivni pregledi u Sićevu poslali su snažnu poruku: iskusni stručnjaci, mladi lekari i studenti zajedno grade zdravstvo koje dolazi do svakog čoveka. Jer zdravlje se ne čeka. Zdravlje se čuva prevencijom, znanjem i ljudskim pristupom.