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Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić izjavio je da turisti zbog požara na određenim destinacijama ne mogu automatski da otkažu aranžman i zahtevaju povraćaj novca, osim ako je proglašena vanredna situacija ili je korišćenje aranžmana objektivno onemogućeno.

- Mi smo skloni tome da je požar u Herceg Novom, a mi otkazujemo aranžman za Budvu. Ljudi to rade - rekao je Seničić za Fonet, dodajući da ako zaista postoji objektivan problem i aranžman ne može da se koristi, putnik može da zahteva povraćaj novca.

"Sve ostalo je stvar više sile i nije moguće automatski tražiti povraćaj", rekao je, dodajući da se to odnosi i na putnike koji su već na destinaciji i tek su stigli ili su iskoristili samo deo aranžmana.

Aleksandar Seničić - YUTA Foto: Kurir Televizija

Seničić je rekao da turističke agencije nisu u obavezi da obezbede alternativni smeštaj u slučaju požara, posebno tokom sezone kada su kapaciteti uglavnom popunjeni.

On je naveo da je posebno važno da putnici koji se već nalaze na destinaciji prate instrukcije lokalnih vlasti i upozorenja koja dobijaju putem SMS poruka, a ukoliko bude naređena evakuacija, da bez odlaganja napuste ugroženo područje.

Kao vid zaštite od nepredviđenih okolnosti, on je preporučio putnicima da pre putovanja provere mogućnosti dodatnog osiguranja od otkaza putovanja, navodeći da su takve vrste osiguranja u Srbiji ograničene i uglavnom pokrivaju zakonom predviđene okolnosti, poput bolesti ili smrti bliskog člana porodice.

Foto: Privatna arhiva

Putnicima koji tek treba da krenu na put Seničić je savetovao da, ukoliko putuju preko agencije, budu u kontaktu sa vodičem ili predstavnikom agencije i provere prohodnost puteva i uslove na destinaciji, dok bi oni koji putuju u sopstvenoj režiji trebalo da se informišu kod vlasnika smeštaja i preko zvaničnih lokalnih izvora.

Foto: Privatna arhiva

Prema njegovim rečima, YUTA za sada nema informacije o većim problemima na destinacijama na kojima borave turisti iz Srbije.

- Bilo je manjih evakuacija na Halkidikiju, ali su se turisti nakon smirivanja situacije vratili - rekao je Seničić i dodao da se požari uglavnom dešavaju u brdskim predelima, daleko od turističkih mesta i obale.