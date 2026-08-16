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Ogroman broj turista sliva se ka grčkim granicama u jeku letnje sezone, a nije nikakva novost da to znači višesatna čekanja i testiranje strpljenja, kako vozača, tako i svih njegovih saputnika. Naročita otežavajuća okolnost je kada nam se uz sve to dogodi kvar na automobilu, a da se takvi maleri i te kako događaju, pokazuje primer sa Evzonija koji je objavljen na društvenim mrežama.

Naime, kako je na Fejsbuk grupi "Grčka info" podelio jedan turista koji se uputio ka Grčkoj, dok je čekao gotovo četiri sata na prelazak granice, bio je svedok jedne teške, ali ujedno i lepe situacije.

- Juče, dok smo skoro četiri sata čekali na Evzoniju, u drugoj koloni auto makedonskih tablica bio je ugašen, a morao je da se kreće u koloni. Iza njega su bila još dva automobila istih tablica, ljudi su se menjali i na svako pomeranje gurali taj automobil 2,6 kilometara. Najbliži su bili oni i pomagali su iz sve snage, znojavi, sa decom u kolima. Izlazili, ulazili u automobile na svakih 5, 10 minuta. Svaka čast! Postali su braća tog dana za ceo život - glasila je ova objava.

Jedan od komentatora svedočio je da je i sam čekao pet sati na granici i takođe pomagao, dok su se drugi osvrnuli na to da u teškim situacijama poput ove zaista može da se pokaže ko je ko, pa tako ima i vrlo negativnih primera, gde se nečija nevolja zloupotrebi.

- Imam drugačiji primer ali nisam siguran šta se desilo. Na Dojranu onaj dan kad je i mesto bilo blokirano kolonom. Da li čovek nije uspeo da startuje ili je nešto drugo bilo u pitanju ali su ga dvojica iza samo obišla i ostavila - naveo je primer kojem je svedočio jedan komentator.