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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski položila je danas venac na Oplencu, u čast 105 godina od smeti kralja Petra I Karađorđevića.

- Kralja koji je sa svojom vojskom i narodom prošao kroz najteža iskušenja, od balkanskih ratova do albanske golgote i Velikog rata. Petar I ostao je upamćen kao Kralj Oslobodilac i vladar blizak svom narodu. Danas mu odajemo počast sa poštovanjem prema delu i vremenu koje je obeležio. Večna mu slava - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

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