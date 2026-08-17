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Nakon kratkotrajnog osveženja početkom nedelje, od srede ponovo sledi porast temperature, dok Marko Čubrilo krajem avgusta najavljuje izraženiju promenu vremena.

U ponedelјak sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području i jak. Posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom. Najniža temperatura od 10 do 22, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.

Krajem dana u Vojvodini, a u toku noći ka utorku u zapadnim i centralnim delovima Srbije jače naoblačenje sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.

Od srede ponovo porast temperature

U utorak promenlјivo oblačno i svežije, na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje sredinom dana i posle podne. Od srede pretežno sunčano uz porast temperature.

Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovolјnim uticajem na javno zdravlјe stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, polјoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, piše RHMZ.

Čubrilo: Svežije i nestabilnije vreme krajem meseca

Marko Čubrilo je u svojoj novoj prognozi na Fejsbuku otkrio od kog datuma kreće period svežijeg i nestabilnog vremena.

Marko Čubrilo Foto: Kurir TV

- Do oko 27. avgusta bi trebalo ostati umereno toplo uz ređu pojavu pljuskova, dok se oko tog datuma očekuje jači uticaj Atlantika uz hladan front, osveženje i čestu pojavu nestabilnosti. To bi najverovatnije bila prekretnica u sinoptičkom trendu za ovo leto te bi usledio period svežijeg i nestabilnog vremena - zaključio je.