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Pacijente u Srbiji od danas očekuje proširenje liste lekova koji se izdaju na recept o trošku države.

Na listu je, kako je ranije navedeno, dodato 18 novih lekova, među kojima je 16 oralnih antikoagulanasa i dva leka za lečenje srčane slabosti, a država će preuzeti najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali.

Podsetimo, predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je ranije da će među novim lekovima na Listi biti 16 oralnih antikoagulanasa koji se koriste za prevenciju moždanog udara i sistemskih embolija kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom, kao i za lečenje i prevenciju ponovne duboke venske tromboze i plućne embolije.

Dva leka za lečenje srčane slabosti

Pored toga, na listu će biti uvrštena i dva leka za lečenje srčane slabosti. Reč je o lekovima koji su primarno namenjeni lečenju dijabetesa, ali su kliničke studije i praksa pokazale da se veoma efikasno mogu primenjivati kod posebne grupe pacijenata sa srčanom slabošću i očuvanom ejekcionom frakcijom, istakao je Macut.

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut Foto: Ilija Ilić

- Kao lekar i endokrinolog posebno želim da istaknem koliko je ova odluka važna za pacijente sa hroničnim nezaraznim bolestima - naveo je ranije premijer Macut i dodao da dijabetes, hipertenzija, gojaznost i poremećaji metabolizma predstavljaju značajne faktore kardiovaskularnog rizika, zbog čega je pravovremena prevencija komplikacija od ogromnog značaja.

On je objasnio da kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom odgovarajuća antikoagulantna terapija može biti ključna u prevenciji moždanog udara, dok je adekvatno lečenje srčane slabosti od velikog značaja za kvalitet i dužinu života pacijenata.

Zaštita zdravlja građana

- Zbog toga ova mera nije samo pitanje troškova terapije, već dostupnosti lečenja, prevencije teških komplikacija i zaštite zdravlja građana - poručio je Macut.

Za 16 novih oralnih antikoagulanasa država će preuzeti 70 odsto troškova, dok će građani plaćati 30 odsto cene leka. To znači da će umesto dosadašnjih približno 1.700 do 6.000 dinara po pakovanju, doplata za građane iznositi oko 600 do 1.100 dinara.

Kada je reč o dva leka za lečenje srčane slabosti, država će takođe preuzeti značajan deo troškova. Građani su ih do sada plaćali približno od 2.500 do 4.500 dinara po pakovanju, dok će od 17. avgusta njihova doplata iznositi oko 1.700 dinara.

O proširenju liste lekova juče je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je najavio da će od 17. avgusta, u okviru paketa mera pomoći građanima, pojeftiniti dve grupe lekove - za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti, dodajući da je za država za to izdvojila 3,7 milijardi dinara, odnosno oko 32 miliona evra.

On je dodao da mere važe za lekove koji se dobijaju na recept i kazao da će ovo biti trajna mera države u budućnosti.

- Ovo je trajna mera. Ovo nije mera ograničena na mesec, dva, tri, šest, ili godinu dana. Ovo je trajna mera. Zauvek ostaje, ovo su najvažniji lekovi. Ovo su lekovi koji znače život za ljude. I zato je važno da ljudi samo imaju svog lekara, da imaju recept, i onda mogu svi, oni koji uzimaju ovu terapiju, mogu po zaista neuporedivo nižim cenama da kupe ove lekove, nego što su mogli do juče - rekao je Vučić.

Ponovio je da u prvu grupu lekova spadaju takozvani koagulanti, lekovu protiv zgrušavanja krvi, koji sprečavaju šlog, izliv krvi u mozak.

- To je prva grupa lekova, tu je ukupno 16 lekova, i njihova cena je između 1.700 i 6.000 dinara bila do danas. Od sutra će biti između 600 i 1.100 dinara. 30 odsto od cene, oni koji dođu sa receptom, od izabranog lekara, plaćaju građani, 70 odsto na sebe preuzima država. Govorim o toj prvoj grupi koagulanata, koji su strašno važni za sprečavanje zgrušavanja krvi, protiv šloga, protiv izliva krvi u mozak - rekao je Vučić.

Dodao je da drugu grupu lekova čine oni za srčane slabosti i da se njihova cena kreće između 2.500 i 4.500 dinara.

- Cena će sutra biti oko 700 dinara. Tu 50 odsto preuzimaju cene građani na sebe, 50 odsto preuzima država. Ali, takođe, potreban je recept. Ne možete da odete i kažete 'dajte mi te lekove', a da nemate recept lekara. Kada imate recept lekara, onda dobijate po ovoj ceni. To su ogromne stvari i mi smo samo za ove dve grupe lekova izdvojili, da bismo ovo mogli da subvencionišemo, da bi građani mogli bolje da žive, da bi mogli duže da žive, da bi mogli kvalitetnije da žive - platili smo 3,7 milijardi (dinara), dakle to je negde 32 miliona evra. Čak 32 miliona evra je izdvojila država Srbija na godišnjem nivou - rekao je Vučić.

Naveo je da će, ako bude problema, oni biti rešavani u hodu.

Manje doplate za lekove

Podsetimo, pored proširenja liste lekova koji se izdaju na recept, od 1. avgusta na snazi je i mera kojom su smanjene doplate za lekove sa A1 liste. Ovom promenom obuhvaćeno je 769 lekova, a država je za smanjenje troškova građana izdvojila 8,5 milijardi dinara.

Najveća promena odnosi se na ograničavanje učešća koje pacijenti plaćaju iz svog džepa. Dok su ranije doplate za pojedine lekove iznosile od 10 do čak 90 odsto cene, sada će se kretati od 10 do maksimalno 50 odsto.