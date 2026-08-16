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Prema današnjem izveštaju koji su nadležni organi dostavili Operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije, na teritoriji Srbije danas je bilo aktivno 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari i planini Stolovi.

Republički hidrometeorološki zavod upozorava na visok rizik od iniciranja i širenja požara na otvorenom usled visokih temperatura, dugotrajnog deficita padavina, isušene vegetacije i povremeno jakog vetra. Najavljena je promena vremena u toku noći ka utorku, kao i u utorak tokom dana, sa padom temperature i padavinama, što će usloviti povoljne meteorološke uslove za gašenje vatre. Nakon 20. avgusta, prema podacima RHMZ, ponovo će doći do jačanja opasnosti od požara na otvorenom.

Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio je više od 3.000 hektara uglavnom niskog rastinja i trave, a na njegovom suzbijanju angažovano je više od 300 vatrogasaca-spasilaca, pripadnika Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice, dobrovoljnih vatrogasnih društava, „Vojvodinašuma“ i „Srbijavoda“, Vojske Srbije, Srpsko-ruskog humanitarnog centra. Dejstvuju tri helikoptera MUP-a Srbije, a angažovan je i vatrogasni brod.

Prema informacijama iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, nadležni organi razmatraju naredne korake za sanaciju i revitalizaciju Deliblatske peščare, nakon potpunog gašenja požara.

Pojačano se prate svi parametri moguće ugroženosti javnog zdravlja na teritoriji opštine Kovin, kao i ostalih opština na teritoriji Vojvodine.

Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva, gde je zbog nepristupačnog terena ovaj proces otežan. Požar na Bovanskom jezeru u opštini Aleksinac, gde je gorelo oko 60 hektara uglavnom trave i niskog rastinja kroz šumu, lokalizovan je.

Iz Sektora za vanredne situacije ističu da su u poslednja 24 časa imali 224 intervencije i 193 požara.

Svi nadležni organi nastavljaju sa realizacijom mera i aktivnosti na ublažavanju negativnog uticaja nepovoljnih vremenskih uslova, a koje se odnose na praćenje stanja kvaliteta vode i vazduha, vodosnabdevanja građana, kao i obezbeđivanja dovoljnih količina vode za potrebe privrede, stočarstva i navodnjavanja.

Zaposleni u JVP „Vode Vojvodine“ nastavili su aktivnosti na normalizaciji rada crpnih stanica „Bezdan“ i „Bogojevo“, pa je podignut nivo akumulacije ispred ovih crpnih stanica.