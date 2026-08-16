Velike gužve zabeležene su u nedelju u večernjim satima na auto-putu Beograd–Niš u smeru ka Beogradu, a kolona se proteže od Malog Požarevca do Bubanj Potoka.
Društvo
HAOS NA AUTO-PUTU BEOGRAD–NIŠ: Kilometarska kolona od Malog Požarevca do Bubanj Potoka, gužva i na Begaljičkom brdu - vozila mile (VIDEO)
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Velike gužve u saobraćaju zabeležene su u nedelju u večernjim satima na auto-putu Beograd–Niš, u smeru ka Beogradu.
Foto: Kurir/R.N.
Prema informacijama sa terena, kolona vozila proteže se od Malog Požarevca preko Vrčina sve do Bubanj Potoka, dok je usporen saobraćaj zabeležen i na Begaljičkom brdu.
Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje, kao i da brzinu prilagode uslovima na putu.
Očekuje se normalizacija saobraćaja.
Kurir.rs
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