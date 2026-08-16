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Velike gužve u saobraćaju zabeležene su u nedelju u večernjim satima na auto-putu Beograd–Niš, u smeru ka Beogradu.

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Foto: Kurir/R.N.

Prema informacijama sa terena, kolona vozila proteže se od Malog Požarevca preko Vrčina sve do Bubanj Potoka, dok je usporen saobraćaj zabeležen i na Begaljičkom brdu.

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kolona od Malog Pozarevca ka bgd Izvor: Kurir

Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje, kao i da brzinu prilagode uslovima na putu.

Očekuje se normalizacija saobraćaja.

Kurir.rs

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