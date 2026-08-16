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Čin dobrote Milorada Mujovića koji je ustupio sopstveno vozilo porodici koja se na putu našla u nevolji, vraća veru u solidarnost i ljudskost. Mladi Kolašinac pomogao je supružnicima iz Novog Pazara koji usled kvara na automobilu nisu mogli da nastave putovanje sa svoje četvoro dece.

Taj čin nesebičnosti zbližio je dva neznanca o kojima se priča i u Kolašinu i u Novom Pazaru.

Naime, jedan Golf iz Kolašina imao je ovih dana neobičnu avanturu. Evo, stiglo je auto iz Novog Pazara, Bato je sve to uredno vratio. I to je čin poverenja i ljudskosti koji je za jedan dan promenio život i vlasniku kolašinske šlep-službe, Miloradu Mujoviću, i Pazarcu Elvedinu Batu Korčanu.

Foto: RTCG printscreen

Neobična priča počela je pozivom Marka Bubanje iz Podgorice.

"On me je pozvao i rekao mi da je na auto-putu stalo auto, da se pokvarilo, i da li mogu da dođem da obavim dužnost, da ga utovarim i da ga prebacim do prvog majstora, da probamo da otklonimo kvar", ispričao je Milorad Mujović.

Ispostavilo se, međutim, da se kvar ne može brzo otkloniti.

Zabrinuti Korčani pozvali su Milorada i požalili se na situaciju u kojoj su se našli.

Foto: RTCG printscreen

Bez oklevanja, Mujović je Elvedinu ponudio ključeve svog vozila.

"Pa, ja u tom momentu nisam ni razmišljao, samo sam rekao: Nemoj da se sekiraš, sve ću sad da organizujem, da nastaviš put i da bezbedno stigneš sa porodicom kući.“, rekao je Mujović.

Tako je šestočlana porodica iz Pazara nastavila put prema svom domu.

"Nema, sve reči pohvale, nema šta za njega da kažem. Ostao sam na auto-putu u kvaru, čovek me je preuzeo, poveo me kod majstora, dao mi njegov auto da dođem za Pazar, da dovedem bebu, četiri meseca mi je bila, na auto-putu, četvoro dece smo imali. Miki je, kao brat da mi je rođeni, dao svoj auto i ja sam došao u Pazar.“, rekao je Elvedin preko telefona.

Foto: RTCG printscreen

Brzo se pročula vest o gestu koji je zbližio dva neznanca.

"Sve ga živo hvali, ne mogu ljudi da veruju, ni na granici ni nigde. Kaže: Takav čovek ima, ima sigurno, rekoh, druže. Pazarci oduševljeni, oduševljeni, niko to ne može da veruje.“, dodao je Elvedin.

Ali oni koji poznaju Milorada nisu iznenađeni.

"Od njega se ne može drugačije očekivati nego upravo ovo što je uradio. Tako da on nema druge namere bez toga, tako da je njegov gest svaki ovakav.", rekao je jedan od Miloradovih poznanika.

"Mogu vam reći da je iz jedne jako poštene familije, tako da je to zaista za očekivati od njega. Eto, tako da nas nije nešto posebno iznenadilo, ali svakako da ovako lep gest u današnje vreme znači.“, ispričao je drugi poznanik.

Trenutak saosećajnosti i solidarnosti Elvedin ne može da zaboravi.

Uskoro će kod Mike u Kolašin i po svoj popravljeni automobil.

"Ja se ne mogu odužiti nikad.“, rekao je Elvedin, na šta mu je Milorad odgovorio:

"Nisi ti, brate moj, dužan ništa, samo da ste živi i zdravi.", odgovorio mu je Milorad.