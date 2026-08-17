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Od danas stupa na snagu trajno pojeftinjenje lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti, a u sklopu paketa mera pomoći građanima koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Država je za to iz budžeta izdvojila 3,7 milijardi dinara, odnosno oko 32 miliona evra.

Tim povodom upravo se iz Kliničkog centra Srbije uživo obraća ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar, .

- Od danas, svi pacijenti odlaze u apoteku i plaćaju ga znatno manje, ali svako mora da ima recept izabranog lekara - rekao je ministar Lončar.

Reč je o lekovima koji se dobijaju isključivo na recept, a cene dve grupe lekova značajno su snižene.

Lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi

Njihova cena, koja je do nedelje iznosila između 1.700 i 6.000 dinara, od danas je spuštena na cenu od 600 do 1.100 dinara. Građani će u apotekama plaćati 30 odsto od cene leka, dok će preostalih 70 odsto kompenzovati država.

Lekovi za srčane slabosti

Cene ovih lekova, koje su se ranije kretale između 2.500 i 4.500 dinara, od danas su niže za najmanje 50 odsto.

Predsednik Vučić je naglasio da je reč o najvažnijim lekovima koji "znače život za ljude". Za sve lekove iz ove dve kategorije građani moraju imati lekarski recept kako bi ostvarili pravo na umanjenu cenu.