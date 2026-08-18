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U Subotici, tačnije u naselju Donji grad, uskoro počinje da se gradi solarni park sa panelima na zemlji.

Gradska uprava Subotice, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine - Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, donela je rešenje kojim je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnje solarnog parka SunCarlito Alpha na zemlji, na tri katastarske parcele u Donjem gradu.

Nosilac Projekta je SunCarlito Alpha d.o.o. iz Subotice, a izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje solarnog parka poverio je preduzeću ECOlogica Urbo d.o.o. iz Kragujevca.

Urbanistički projekat za izgradnju solarnog parka izradio je Biro za projektovanje Apaproing iz Apatina.

Solarni park gradi se na neizgrađenom poljoprivrednom zemljištu

Lokacija planiranog Projekta nalazi se južno od gradskog centra grada Subotice na udaljenosti od oko 7 km, na oko 5km jugozapadno od Palićkog jezera i zapadno od državnog puta IA reda - državna granica sa Mađarskom.

Ukupna površina obuhvata parcela na kojima će se graditi solarna elektrana iznosi 28.597 m² i nalaze se izvan građevinskog područja naselja i predstavljaju neizgrađeno poljoprivredno zemljište (njive prve klase).

Solarni park planiran je kao fotonaponsko postrojenje postavljeno na zemlji, ukupne snage fotonaponskih modula od 2.722,14 kWp na DC strani i izlazne snage od 3.000 kW na AC strani.

Foto: Shutterstock

Projekat obuhvata postavljanje 3.834 fotonaponska modula, metalnih nosećih konstrukcija, 10 string invertora, kontejnerske transformatorske stanice i prateće elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture.

Nakon realizacije Projekta, površine će biti organizovane na sledeći način: ukupna bruto površina pod fotonaponskim panelima biće 11.850 kvadrata, a ukupna bruto površina pod transformatorskom stanicom 12,87 metara kvadratnih.

Planirana spratnost objekata je prizemna (P). Visina transformatorske stanice iznosi 2,99 m, a visina fotonaponskih panela u rasponu od 0,60 m (donja ivica) do 2,64 m (gornja ivica).

U neposrednom okruženju je magistralna železnička pruga, a lokacija solarne elektrane nalazi se sa leve strane železničke pruge Beograd Centar – Novi Sad - Subotica - granica Mađarske (Kelebija), od km 167+830 do km 167+930.

Fotonaponski paneli planirani su na rastojanju većem od 30 m od ose postojećeg koloseka, dok je položaj trafostanice predviđen na rastojanju većem od 50 m od najbližeg koloseka železničke pruge, čime će se očuvati bezbednost železničkog saobraćaja.

Solarni paneli biće postavljani pod nagibom od 26 stepeni, a biće postavljeno i 10 invertora.

U okviru kompleksa nije planirana izgradnja stambenih ili administrativnih objekata, niti objekata za stalni boravak zaposlenih.

Planirani objekti su montažnog karaktera, sa minimalnim uticajem na zemljište, pri čemu se najveći deo površine zadržava kao zelena, nezastrta površina.

Planirani solarni park SunCarlito Alpha neće imati negativan uticaj na floru i faunu, ni na biodiverzitet šireg područja.

Firma SunCarlito Alpha doo iz Subotice bavi se proizvodnjom električne energije.