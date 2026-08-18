Slušaj vest

Već 1. septembra u Novom Sadu zvanično počinju kvalifikacije za odlazak na republički Sabor penzionera – Olimpijadu sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, koja će se ove godine održati u Vrnjačkoj Banji od 28. septembra do 2. oktobra.

Predsednica Udruženja penzionera grada Novog Sada Milena Žarković, u razgovoru za naš list, naglašava da je kalendar aktivnosti za predstojeće mesece pažljivo planiran kako bi se zadovoljile različite potrebe i interesovanja članova.

– Već prvog dana septembra u Novom Sadu otvaramo kvalifikacije za veliku republičku Olimpijadu sporta, zdravlja i kulture u Vrnjačkoj Banji. Naši članovi se već uveliko spremaju za ova takmičenja i vlada odličan sportski i takmičarski duh. Ovo je prilika da pokažemo koliko su naši stariji sugrađani aktivni, energični i posvećeni zdravom načinu života – ističe Milena Žarković.

Кulturni život unutar udruženja ne zaostaje za sportskim. Jedan od najvažnijih događaja u septembru biće veliko gostovanje muzičke sekcije u Subotici.

– Naš horski ansambl imaće zapažen nastup 24. septembra u Gradskoj kući u Subotici. Članovi hora se sa velikim žarom i predanošću spremaju za ovaj koncert, repertoar se svakodnevno uvežbava sa profesionalnim muzičarima, a na put kreće kompletan sastav uz punu muzičku pratnju. Biće to divna prilika da predstavimo kulturni potencijal našeg Udruženja i Novog Sada – najavljuje Žarković.

Posebnu pažnju javnosti i samih penzionera privukli su jednodnevni izleti po Novom Sadu, pokrenuti u okviru projekta „Upoznaj svoj grad da bi ga voleo“. Prva velika grupa od 50 penzionera je već 8. avgusta obišla ključne znamenitosti grada – Muzej na Petrovaradinskoj tvrđavi, Muzej grada Novog Sada i jedinstveni Atelje tapiserija „Atelje 61“, nakon čega je za sve učesnike upriličen zajednički ručak.

Interesovanje za ove ture je toliko veliko da su već definisani novi termini, pa tako druga grupa kreće u obilazak 18. avgusta, a treća 11. septembra, dok je odlazak četvrte grupe zakazan za 20. oktobar.

– Reakcije naših članova su nas potpuno ganule i oduševile. Ljudi koji u Novom Sadu žive po 40 i više godina, koji su svakodnevno prolazili pored Tvrđave i muzeja, priznali su nam da na lepšem jednodnevnom izletu nisu bili. Nikada ranije nisu čuli te istorijske priče i zanimljivosti iz ugla profesionalnog turističkog vodiča, a neki od njih su sada prvi put u životu zapravo kročili u sam muzej. Svi su apsolutno oduševljeni mogućnošću da na ovaj način upoznaju grad u kom žive. Zbog tog ogromnog interesovanja, sigurno ćemo produžiti ovu vrstu izleta i u narednom periodu. Jedino tokom zime nećemo praktikovati ove rute, ali čim stigne proleće, nastavljamo dalje. Naravno, nećemo ići istom maršrutom, već ćemo osmisliti nešto novo i drugačije kako bi im bilo još zanimljivije – objašnjava predsednica udruženja.

Pored bogatih avgustovskih putovanja koja su uspešno realizovana preko klupske turističke sekcije, jesen donosi nove destinacije sa izuzetno povoljnim cenama prilagođenim penzionerskom budžetu.

U septembru su u planu odlasci na Zlatar, Goliju, Novi Pazar i Ajdinoviće.