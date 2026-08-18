Zbog izvođenja radova na popravci i rekonstrukciji kolovoza u Ulici Vuka Кaradžića u Novom Sadu, u periodu od 18. do 24. avgusta, zatim u Ulici Grmečkoj u Futogu, u periodu od 20. do 4. septembra, kao i u Ulici Đorđa Markovića Кodera u Novom Sadu, u periodu od 25. do 31. avgusta 2026. godine, na snazi će biti privremena izmena režima saobraćaja.