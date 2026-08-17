Pripadnik SAJ-a ostvario brutalan uspeh u Kanadi: Jovica za 52 sata prešao 330 km nepristupačnog terena potpuno sam!
Pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice Jovica Spajić ostvario je izuzetan uspeh na jednom od najzahtevnijih ultramaratona, osvojivši drugo mesto u generalnom plasmanu posle 200 milja kroz kanadske Stenovite planine.
Spajić je oko 330 kilometara izuzetno nepristupačnog i divljeg terena savladao za 52 sata i 24 minuta. Tokom trke prešao je gotovo 12.000 metara kumulativnog uspona, pomerajući još jednom granice fizičke i mentalne izdržljivosti.
Bez preporučenog tima za podršku
Koliko je njegov rezultat veliki, govori i podatak da je bio jedini takmičar među prvih deset koji uz sebe nije imao preporučeni tim za pratnju i logistiku.
Iza ovog podviga ne stoji samo jedna trka, već godine napornog rada, iskustva i odricanja, kao i snaga da se nastavi onda kada postane najteže.
Jovica Spajić godinama beleži zapažene rezultate na ultramaratonima širom sveta, a novim uspehom u Kanadi pokazao je da za njega granice postoje samo da bi bile pomerene.
Kurir/ RINA