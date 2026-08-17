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Pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice Jovica Spajić ostvario je izuzetan uspeh na jednom od najzahtevnijih ultramaratona, osvojivši drugo mesto u generalnom plasmanu posle 200 milja kroz kanadske Stenovite planine.

Spajić je oko 330 kilometara izuzetno nepristupačnog i divljeg terena savladao za 52 sata i 24 minuta. Tokom trke prešao je gotovo 12.000 metara kumulativnog uspona, pomerajući još jednom granice fizičke i mentalne izdržljivosti.

Bez preporučenog tima za podršku

Koliko je njegov rezultat veliki, govori i podatak da je bio jedini takmičar među prvih deset koji uz sebe nije imao preporučeni tim za pratnju i logistiku.

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Iza ovog podviga ne stoji samo jedna trka, već godine napornog rada, iskustva i odricanja, kao i snaga da se nastavi onda kada postane najteže.

Jovica Spajić godinama beleži zapažene rezultate na ultramaratonima širom sveta, a novim uspehom u Kanadi pokazao je da za njega granice postoje samo da bi bile pomerene.

Kurir/ RINA

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Biciklizam, Biciklistička trka Izvor: Kurir