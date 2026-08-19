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Nikolinu su roditelji ostavili kada je bila beba, a od tada brigu o njoj preuzela je baka Mira. Ona je prvi put pred našim kamerama govorila o svemu kroz šta zajedno prolaze i borbi koju ova devojčica vodi za svoje zdravlje.

Baka Mira je rekla da je Nikolina sa njom od samog rođenja, a da je od šestog meseca primetila da se nešto dešava sa njenim očima.

02:55 NIKOLINI JE POTREBNO JOŠ 5.000 EVRA ZA LEČENJE U RUSIJI Izvor: Kurir televizija

- Potom sam se obratila pedijatru, koji nas je poslao kod oftamologa. Krenuli smo na redovne kontrole, ali se Nikolini pogoršavalo, bila je mala nije ni znala da kaže da je boli. Uzeli smo kredit kako bismo privatno išli da lečenje. Nikolina je u trećoj godini života operisala oči. Njena bolest je da ne vidi 50 odsto na oči, ali to nije dioptrijski slučaj, već jednostavno 50 odsto vidi i tako je navikla od rođenja, a to izuzetno remeti školu i kvalitetan život - rekla je Mira Tešanović za Kurir.

Nikolina boluje od nistagmusa, poremećaja koji utiče na pokrete očiju i vid. Njeno stanje se prati, a među simptomima sa kojima se svakodnevno suočava su glavobolje i takozvano plesanje očiju.

Za lečenje u Rusiji porebno još 5.000 evra!

Organizatorka akcije koja nas je i dovela u Novi Sad kod Nikoline jeste Nina Damjanović, koja je baka Miri i Nikolini obezbedila hranu, patike i druge potrepštine, pa je istakla da bi volela da što više ljudi učestvuje u ovoj, ali i sličnim pričama širom naše zemlje.

Foto: Kurir Televizija

Za nastavak lečenja Nikolini je potrebno oko 5.000 evra, nova nada joj je lečenje u Rusiji, pa se pozivaju svi da pošalju SMS poruku 220 na broj 2407.

Foto: Kurir Televizija

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Kurir.rs

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