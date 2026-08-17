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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski položila je venac na Terazijama, kod spomenika petorici rodoljuba koje su obesili nacisti tokom nemačke okupacije Beograda.

- Danas smo se na Terazijama poklonili Svetislavu, Ratku, Jovanu, Miloradu i Velimiru — petorici rodoljuba koji su za slobodu dali ono najvrednije što su imali, svoj život. Njihova tela su bila obešena da bi se jednom narodu ubila želja za otporom. Ali nisu uspeli. Jer sloboda se ne može obesiti, niti se može ubiti ljubav prema otadžbini - istakla je ona.

Ministarka dodaje da danas, decenijama kasnije, stojimo na istom mestu.

- Oko nas prolaze deca, mladi ljudi, porodice. To je najlepša slika pobede nad onim što je okupator želeo da ostavi iza sebe. Zato danas ne treba da se delimo po kapama i grbovima koje su naši preci nosili. Treba da pamtimo ono što ih je spajalo - ljubav prema Srbiji - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski, i dodala: