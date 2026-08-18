Slušaj vest

Iako je pred regionom vreo dan, nevreme se polako približava, pa je tako u Sloveniji pala kiša. Meteorolog Nedeljko Todorović je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otkrio kada će osveženje doći u Srbiju i do kada će trajati.

- Od ponoći do jutra kretao se oblak kiše na severnom i centralnom delu Srbije. Mada to nije neka količina, više je lokalnog karaktera. Kako se padavinska zona jutrom bude premeštala ka jugu, ona će i da slabi, pa će tako i temperatura padati sa tim oblakom i duvaće severozapadni vetar.

Danas je najveća količina padavina za avgust, iako je sve to malo, slabo i nedovoljno. Najveća vajda od te kiše je što će ugasiti požare širom Srbije ili smanjiti njihovo dejstvo. Danas imamo jednodnevno osveženje sa padom maksimalne temperature od tri do osam stepeni - započeo je Todorović.

07:12 Nedeljko Todorović za Kurir otkrio kada temperature padaju ispod 30 stepeni Izvor: Kurir televizija

Todorović dodaje da tek nakon 26. avgusta završavamo sa ekstremno vrelim delom leta. Ističe da će danas temperature uglavnom biti oko 30 stepeni, ali da ponovo dolazi toplotni talas koji će konačno prestati nakon 26. avgusta.

- Posle kratkih padavina, vrhunac toplotnog talasa biće 22. i 23. avgusta, tada će temperature biti od 34 do 38 stepeni, a onda će oslabiti 25. a nakon 26. završavamo sa ovim vrelim delom leta. Temperature će pasti ispod 30 stepeni. Posle 26. prekidamo ovaj dugački niz ekstremno toplih dana i to je završnica vrućeg dela leta. Biće još toplih dana, ali u dosta mirnijoj varijatni - ističe Todorović.

Uticaj kiše na vodostaj reka

1/15 Vidi galeriju Nizak vodostaj Dunava - jul i avgust 2026. godine Foto: David Balogh / Xinhua News / Profimedia, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, ALEKSANDAR JOVANOVIC / AFP / Profimedia

Todorović ističe da padavine u regionu neće biti dovoljne da utiče na vodostaje velikih reka, ali da je ozbiljnija količina padavina u njihovim izvorištima dovoljna da za nekoliko dana popravi situaciju i kod nas.

- Što se tiče količina padavina, to je i dalje izuzetno skromno. U većini mesta će biti malo kiše, a negde će pasti i do 15 milimetara, ali je i dalje to malo. Ne možemo se nadati ozbiljnoj promeni vodostaja, a pogotovo velikih reka, a naročito što će padavine biti slabije i kraće kako se budu pomerale na jug države. Mada, već unazad nekoliko dana u izvorišnim delovima Save i Dunava ima pljuskova i grmljavina, a tu mislim na oblast Alpa. Ovdašnja kiša neće biti ništa ozbiljnija do septembra, osim današnjeg dana.

Nedeljko Todorović Foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

SRBIJU ČEKA NOVO OSVEŽENJE: