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Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Sektora za vanredne situacije, uz podršku Helikopterske jedinice MUP-a, Vojske Srbije, javnih preduzeća i dobrovoljnih vatrogasnih društava, neprekidno angažovani na gašenju požara na više lokacija u Srbiji, dok je požar na Bovanskom jezeru kod Aleksinca lokalizovan.

Dačić je rekao da je najteža situacija u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio više od 3.500 hektara, kao i da je prioritet da se spreči njegovo dalje širenje i zaštite ljudi, imovina i priroda.

1/13 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je precizirao da je na požaru u mestu Šumarak, u Deliblatskoj peščari, angažovano više od 330 pripadnika različitih službi, među kojima su vatrogasca-spasioca, pripadnici Helikopterske jedinice MUP-a, Vojske Srbije, „Vojvodinašuma“, „Srbijavoda“, dobrovoljnih vatrogasnih društava i Srpsko-ruskog humanitarnog centra, dok je situacija na tom požarištu nepromenjena u odnosu na prethodni period.

Govoreći o požaru na planini Stolovi kod Kraljeva, ministar je naveo da je vatra zahvatila oko 200 hektara na izuzetno nepristupačnom i kamenitom terenu, da se kreće prizemno i da nema ugroženih objekata, domaćinstava ni infrastrukture.

Dodao je da su na tom požarištu angažovani vatrogasci-spasioci iz više gradova, pripadnici „Srbijašuma“, dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao i Helikopterska jedinica MUP-a, koja dejstvuje na najnepristupačnijim delovima terena.

Osvrnuvši se na požar iznad Bovanskog jezera u opštini Aleksinac, Dačić je istakao da je on lokalizovan, kao i da pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Niš i „Srbijašuma“ ostaju na terenu do potpune sanacije požarišta.

Ministar je podsetio da je povodom tog požara uhapšen muškarac osumnjičen da je svojim radovima izazvao požar i poručio da će svako ko svojom neodgovornošću izazove požar i dovede u opasnost ljudske živote, domove i prirodu odgovarati pred zakonom.

- Nećemo imati razumevanja za one koji svojim nemarom ugrožavaju bezbednost građana. Dok se stotine naših ljudi danima bore sa vatrom na terenu, pozivam sve građane da budu krajnje oprezni, da ne pale vatru na otvorenom i da svako neodgovorno ponašanje koje može dovesti do požara shvate kao direktno ugrožavanje života ljudi, imovine i prirode - poručio je Dačić.