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Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas Specijalni rezervat prirode "Deliblatska peščara", koji je proteklih dana zahvatio požar, i na licu mesta razgovarala sa predstavnicima nadležnih službi, upravljača, stručne javnosti i institucija o trenutnom stanju i narednim koracima u cilju obnove ovog područja.

Pavkov je istakla da je zajedničkim angažovanjem i koordinisanim delovanjem svih nadležnih službi najvažnije bilo da se spreči ugrožavanje ljudi, domaćinstava i prirodnih vrednosti ovog zaštićenog područja.

1/10 Vidi galeriju Ministarstka Sara Pavkov na Deliblatskoj peščari Foto: Bojan Velovan

- Zajedno na terenu uloženi su napori, kako bi se sprečilo da dođe do bilo kakve negativne posledice po imovinu, a pre svega da ne dođe do ugrožavanja ljudskih života. Veliku zahvalnost dugujemo svim pripadnicima Sektora za vanredne situacije, Vojske Srbije, dobrovoljnih vatrogasnih društava, udruženja i upravljača "Vojvodinašuma" za nadljudske napore da se stavi pod kontrolu požar u SRP "Deliblatska peščara". Dogovorili smo danas i konkretan plan sanacije zajedno sa stručnjacima, profesorima i predstavnicima pokrajinskih i republičkih institucija za sanaciju i obnovu ovog područja - rekla je Pavkov.

1/9 Vidi galeriju Gašenje požara u Deliblatskoj peščari Foto: RTS Printscreen

Ministarka je naglasila da se već za nedelju dana može očikivati predlog plana obnove ovog područja za period 2027–2031. godine, kako bi što pre bila započeta priprema za sanaciju, jer je cilj da obnovi priroda na način koji će biti otporniji na visoke temperature i posledice klimatskih promena.

- Danas smo doneli i dodatnu opremu u vidu 44 naprtnjače za gašenje požara, koje će znatno pomoći u delovima gde vatrogasna vozila ne mogu da priđu. Istovremeno, Ministarstvo zaštite životne sredine će obezbediti dodatne subvencije za zaštićena područja, kako bi upravljači mogli da sprovedu neophodne mere sanacije i obnove i nastave da rade u skladu sa stručnim planovima. Nažalost, zbog klimatskih promena, ovakve situacije će nas čekati i u budućnosti, ali uz zajednički rad, solidarnost i odgovornost trudićemo se da zaštitimo našu prirodu - poručila je Pavkov.