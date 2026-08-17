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Univerzitetski klinički centar Niš nastavlja snažnim tempom da unapređuje zdravstvenu zaštitu i uvodi najsavremenije metode lečenja. Otvorena je Dnevna bolnica za interventnu radiologiju, veliki iskorak koji će omogućiti da hiljade pacijenata iz Niša i čitave jugoistočne Srbije dobiju savremene, minimalno invazivne procedure u svom kliničkom centru.

Ovo je značajna novina za 2.000 do 3.000 pacijenata koji će imati korist od ovakvog načina lečenja, brže, efikasnije i uz manje opterećenje za pacijenta.

Direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević naglašava da je otvaranje Dnevne bolnice važan korak u daljem razvoju ustanove.

Foto: UKC Niš

- Otvaranjem ove organizacione jedinice, Univerzitetski klinički centar Niš dodatno unapređuje dostupnost savremenih, minimalno invazivnih procedura interventne radiologije i omogućava efikasnije zbrinjavanje pacijenata. Rad Dnevne bolnice podrazumevaće multidisciplinarni pristup i saradnju interventnih radiologa sa lekarima različitih specijalnosti, što je od posebnog značaja za lečenje kompleksnih, akutnih i životno ugroženih pacijenata sa područja Niša i čitavog regiona jugoistočne Srbije - poručio je.

Foto: UKC Niš

Nova Dnevna bolnica opremljena je najsavremenijom medicinskom opremom koju je obezbedilo Ministarstvo zdravlja.

Radiolozi i hirurzi sada imaju uslove za primenu minimalno invazivnih procedura koje pacijentima donose efikasnije zbrinjavanje i brži oporavak. UKC Niš već priprema sledeći veliki korak.

Uskoro će biti dodatno povezane interventna radiologija i digestivna hirurgija, a tu organizacionu jedinicu vodiće prof. dr Goran Stanojević, zamenik direktora UKC Niš i rukovodilac Klinike za digestivnu hirurgiju.

Foto: UKC Niš

Cilj je da radiolozi i hirurzi rade kao jedan tim i da pacijent dobije brzu, savremenu i efikasnu medicinsku pomoć.

Otvaranju Dnevne bolnice prisustvovali su prof. dr Goran Stanojević, zamenik direktora UKC Niš i rukovodilac Klinike za digestivnu hirurgiju, rukovodilac Centra za radiologiju UKC Niš doc. dr Aleksandra Aracki Trenkić, kao i predstavnik Ministarstva zdravlja, savetnik ministra, prof. dr Zoran Radovanović.