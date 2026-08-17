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Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar izdao je hitnu instrukciju o primeni nove liste lekova koja je danas stupila na snagu, kako bi građani odmah mogli da uzmu lekove po značajno manjoj participaciji, saznaje Kurir.

Foto: Screenshot

- U vezi sa stupanjem na snagu Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS", br. 70/26) i početka primene dela pravilnika kojim je na Listu A1 Liste lekova stavljeno 16 lekova iz grupe novih antikoagulantnih lekova i dva leka za srčanu insuficijenciju, a koji se primenjuje od 17. avgusta 2026. godine, potrebno je da zdravstvenim radnicima koji imaju pravo propisivanja lekova u zdravstvenoj ustanovi čiji ste direktor, u najkraćem roku, ukažete na proširenje Liste lekova i mogućnost propisivanja istih pacijentima koji ispunjavaju uslove propisane ovom Listom - napisao je Lončar direkroima nadležnih zdravstvenih ustanova.

Podsetimo, od danas stupa na snagu trajno pojeftinjenje lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti, a u sklopu paketa mera pomoći građanima koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Država je za to iz budžeta izdvojila 3,7 milijardi dinara, odnosno oko 32 miliona evra.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Tim povodom se iz Kliničkog centra Srbije danas uživo obratio ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar.

- Od danas, svi pacijenti odlaze u apoteku i plaćaju ga znatno manje, ali svako mora da ima recept izabranog lekara - rekao je ministar Lončar.

Reč je o lekovima koji se dobijaju isključivo na recept, a cene dve grupe lekova značajno su snižene.