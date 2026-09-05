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Albert Ajnštajn ostao je upamćen kao jedan od najvećih umova u istoriji nauke, ali njegov svakodnevni život bio je prilično neobičan. Od odbijanja da nauči da vozi, preko sviranja violine kada bi naišao na težak problem, pa sve do skupljanja odbačenih opušaka – neke njegove navike danas deluju gotovo neverovatno.

Ovo su neke od najzanimljivijih, ali istorijski dokumentovanih neobičnosti velikog fizičara.

1. Nikada nije naučio da vozi

Iako je proveo veliki deo života u vremenu kada je automobil postajao sve popularniji, Ajnštajn nikada nije naučio da vozi. Još zanimljiviji detalj vezan je za njegovu suprugu Elzu. Kada je govorila o tome što njen muž ne vozi, navodno je rekla da je vožnja za njega jednostavno bila – previše komplikovana.

2. Violinu je koristio kada bi zapeo sa problemom

Foto: printscreen YT

Ajnštajn nije svirao violinu samo iz hobija. Muzika mu je bila svojevrsni način razmišljanja. Kada bi naišao na komplikovan problem ili bi mu se učinilo da je previše opterećen razmišljanjem, umeo je da uzme violinu i svira. Njegove violine bile su mu toliko važne da je jednu od njih nazivao Lina.

Postoji i zanimljiva veza između njegovog sviranja i kasnijih istraživanja njegovog mozga: naučnici su uočili neobičnu strukturu u delu desne hemisfere povezanu sa motoričkom kontrolom leve ruke, što se može videti i kod nekih dugogodišnjih violinista. To, naravno, ne znači da je „violina napravila genija“, ali pokazuje koliko je dugo i ozbiljno svirao.

3. Kada mu je pušenje zabranjeno, skupljao je opuške

Ovo je verovatno jedna od najšokantnijih i najbizarnijih Ajnštajnovih navika. Bio je strastveni pušač lule, ali su mu lekari u jednom trenutku savetovali da prestane. Ajnštajn se, međutim, očigledno nije lako odrekao duvana. Tokom svojih šetnji kroz Prinston znao je da podigne odbačene cigarete sa ulice, izvadi preostali duvan i iskoristi ga za svoju lulu. Dakle, čovek koji je promenio način na koji razumemo prostor, vreme i energiju imao je i prilično prizemnu brigu – kako da pronađe još malo duvana.

Uvrnutu priču za opuške je javnosti obelodanio njegov unuk, koji je tako mali gledao dedu kako skuplja tuđe opuške dok šetaju ulicom.

4. Gotovo nikada nije nosio čarape

Ajnštajn je bio poznat po svom krajnje opuštenom odnosu prema oblačenju.

Čarape mu, blago rečeno, nisu bile omiljeni deo garderobe. Postoje istorijski zapisi koji ga opisuju kao čoveka koji je često išao bez njih, čak i u prilikama u kojima bi većina ljudi obula čarape, kao što je naprimer kada je dobio državljanstvo SAD. Njegov odnos prema odeći uklapao se u širu sliku čoveka koji nije previše mario za konvencije, formalnost i utisak koji ostavlja na druge.

Ajnštajn je tako ostao zapamćen ne samo po teoriji relativiteta i formuli E=mc², već i po čitavom nizu neobičnih ličnih navika koje su ga činile jednako neobičnim čovekom koliko je bio neobičan naučnik.