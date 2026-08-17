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Republički hidrometeorološki zavod najavio je da osveženje konačno stiže u Srbiju!

- U naredna 2 časa u Podrinju, kao i na jugu Zlatiborskog okruga lokalna pojava kratkotrajne kiše ili plјuska uz mogućnost grmlјavine. U ostalim krajevima do kraja dana pretežno sunčano i toplo - navode u najavi objavljenoj oko 18 časova.

Dodaju i da se prodor hladnijeg vazduha iz srednje Evrope praćenim umerenim i jakim severozapadnim vetrom i prolaznom kišom i grmlјavinom u toku noći očekuje se najpre u Vojvodini.

Kada je reč o vremenu narednih dana, RHMZ za utorak prognozira prolazno naoblačenje s kratkotrajnom kišom i lokalnim plјuskovima uz ređu pojavu grmlјavine, praćeno padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom.

- Ono će se ujutro i pre podne iz Vojvodine i zapadne Srbije premeštati ka centralnim predelima zemlјe, a sredinom dana dalјe ka jugu i istoku uz istovremeno razvedravanje sa severozapada. Najniža temperatura od 13 do 19 °S, a najviša od 27 do 31 °S. Uveče i tokom noći na severu Srbije uz promenlјivu oblačnost lokalna pojava kratkotrajne kiše - navodi se.

Što se tiče srede, očekuje nas pretežno sunčano vremen uz porast temperature.