- Svetislav, Ratko, Jovan, Milorad, Velimir, ubijeni su 2 puta. Njihova beživotna tela dovedena su ovde i obešena, ne da bi oni samo bili 2 puta ubijeni, već da bi se u srpskom narodu i u našoj prestonici ubila želja za slobodom i otporom. Ova petorica bili su iz različitih društvenih, socijalnih slojeva. Bili su različitih zanimanja, različitog zavičajnog porekla. Ali ono što je bilo za njih jedinstveno jeste njihova majka, a to je Srbija. Njihova jedina ideologija bila je sloboda, vera da u svojoj zemlji treba da budemo svoji na svome - rekla je i dodala:

- Ideologija zla koja je natkrila Srbiju je ona ideologija koja je harala tada Evropom i koja je želela da sve slobodarske narode baci na kolena. Mi i danas nismo mirni, iako je prošlo mnogo vremena otkako je ta ideologija zla poražena. Nismo mirni zato što znamo da đavo ne ore i ne kopa, već uvek traži pogodnu šansu da se zlo povampiri i da ponovo začara one vrednosti u kojima će brat krenuti na brata, u kojima će sve biti izokrenuto, izopačeno, baš onako kao što i antihrist veruje da je obrnuti krst znamenje koje treba da nosimo. Poruka koju ovde šaljemo je poruka i bratimljenja i mira, jer ovaj spomenik iza nas nije petorici nekakvih pripadnika bilo koje ideologije, nego petorici rodoljuba. Ima li šta lepše nego ljubiti svoj rod? Ovo mesto zaveštanja daćemo uvek, bez obzira kolika bude cena, birati slobodu i birati Srbiju.