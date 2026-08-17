Učenik Petar Tolimir osvojio je zlatnu medalju na Svetskoj geografskoj olimpijadi u Istanbulu u konkurenciji 192 srednjoškolca iz celog sveta
Geografska olimpijada
BRAVO, MAJSTORE! Beograđanin Petar pokorio svet u Istanbulu: Izborio zlato u konkurenciji 192 srednjoškolca, ponos celog srpskog tima!
Slušaj vest
Polaznik Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla", učenik gimnazije "Ruđer Bošković" Petar Tolimir osvojio je zlatnu medalju na Svetskoj geografskoj olimpijadi.
Petar Tolimir je zlato osvojio u konkurenciji od 192 srednjoškolca iz 48 zemalja.
Olimpijada je održana u Istanbulu pod pokroviteljstvom Svetske geografske unije, navodi se u saopštenju Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla" Beograd.
Tim Srbije, pored Tolimira, sačinjavali su Nikša Čeverljaković – Gimnazija Kraljevo, Marko Langović – Šesta beogradska gimnazija i Jakov Đondović – Matematička gimnazija.
Kurir.rs/RTS
Reaguj
Komentariši