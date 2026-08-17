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Polaznik Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla", učenik gimnazije "Ruđer Bošković" Petar Tolimir osvojio je zlatnu medalju na Svetskoj geografskoj olimpijadi.

Petar Tolimir je zlato osvojio u konkurenciji od 192 srednjoškolca iz 48 zemalja.

Olimpijada je održana u Istanbulu pod pokroviteljstvom Svetske geografske unije, navodi se u saopštenju Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla" Beograd.

Tim Srbije, pored Tolimira, sačinjavali su Nikša Čeverljaković – Gimnazija Kraljevo, Marko Langović – Šesta beogradska gimnazija i Jakov Đondović – Matematička gimnazija.

Kurir.rs/RTS

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